Madagascar: Université d'Antananarivo - Un séminaire sur les recherches contemporaines en Anthropologie

Pour cette année universitaire, l'Université d'Antananarivo accueillera un séminaire coordonné par Maud Laethier et Julien Mallet, tous deux chercheurs relevant de l'Institut de Recherches pour le Développement (IRD-URMIS-Université de Paris).

Le séminaire en question aura comme thème les recherches contemporaines en Anthropologie. Le programme prévoit diverses rencontres au siège de l'IRD à Tsiadana, tous les premiers lundis du mois tout au long de cette nouvelle année universitaire. Des rencontres qui verront la participation des étudiants en master et des doctorants en Histoire de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines.

Lors de la présentation du séminaire par Maud Laethier et Julien Mallet le 15 novembre dernier, on a pu obtenir un petit aperçu du déroulement du séminaire grâce, notamment, aux échanges entre les étudiants malgaches et leurs pairs de l'Université de Paris et de Haïti. C'est ainsi que les sujets qui peuvent être abordés et discutés lors de ce séminaire ont été annoncés ; il peut s'agir d'Histoire, d'Anthropologie, de Musique, de Cinéma, ou de la Culture en général. Pour les intéressés, le programme sera affiché régulièrement au siège de l'IRD et à la FLSH à Ankatso.

Rappelons que ce séminaire a commencé en 2020. Cependant, Madagascar n'a pu participer à cette première session en raison du contexte compliqué dû à la crise sanitaire mondiale.