Afrique: CAN 2021 - Jusqu'où ira la liste des joueurs forfaits ou absents au Cameroun?

L'Ivoirien Gervinho, le Nigérian Victor Osimhen et le Sénégalais Krépin Diatta se sont ajoutés à la liste des joueurs blessés qui devraient manquer la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021), prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Une CAN 2021 à laquelle des joueurs pourraient par ailleurs tenter d'échapper sous la pression de leur club.

Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, est au cœur d'une mini-polémique au sujet de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021) ces derniers jours. L'Allemand a évoqué avec ironie " un petit tournoi en Afrique " au sujet de la CAN 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le coach des Reds se moquait en effet de la remarque d'un journaliste, en conférence de presse. Ce dernier indiquait en effet qu'il n'y aurait pas de trêve internationale pour les Reds avant mars 2022. Ce à quoi Klopp a répondu : " En janvier, il y a un petit tournoi en Afrique. Et je pense que l'Asie joue aussi des matches. L'Amérique du Sud aussi ? Super, j'ai hâte. "

Des joueurs qui veulent faire l'impasse sur la CAN ?

Il n'en fallait pas moins pour mettre le feu aux poudres, alors que la CAN approche et que la tension monte concernant la mise à disposition des internationaux africains. D'habitude récalcitrants à voir leurs joueurs partir à cette compétition, les clubs européens risquent en effet de l'être encore plus en 2022. Car, pour la première fois, une phase finale organisée en janvier/février va durer plus longtemps : quatre semaines, contre trois entre 1996 et 2017, lorsque la CAN se jouait avec 16 pays (contre 24 pour celle de juin/juillet 2019). Une situation d'autant plus difficile à tolérer pour certains clubs qu'ils verront à nouveau certains éléments partir ensuite au Qatar en décembre 2022 pour la Coupe du monde.

En octobre dernier, l'attaquant de Nice Andy Delort a par exemple reconnu vouloir faire une pause d'un avec l'équipe d'Algérie. Le champion d'Afrique 2019 préfère officiellement se concentrer sur son club français que de défendre le titre des Fennecs au Cameroun. Le Niçois ne devrait d'ailleurs pas être un cas isolé. Même si d'autres joueurs, et non des moindres, sont, eux, tout simplement en froid avec leur sélectionneur, à l'instar du Marocain Hakim Ziyech ou de l'Ivoirien Wilfried Zaha. Ils pourraient ainsi manquer également la CAN 2021.

Une liste de blessés qui s'allongent

Certains n'auront, en revanche, hélas pour eux, pas le choix. L'Ivoirien Gervinho, le Nigérian Victor Osimhen et le Sénégalais Krépin Diatta, opérés après une sérieuse blessure (ou sur le point de l'être), devraient manquer à l'appel, à l'image du Burkinabè Lacina Traoré, voire du Marocain Youssef En-Nesyri. Le Ghana, par exemple, ne sait pas s'il pourra compter sur le défenseur Nicholas Opoku et le milieu Mohammed Kudus, également blessés. La liste des absences - volontaires ou contraintes - à la prochaine Coupe d'Afrique des nations devrait continuer de s'allonger durant les six prochaines semaines.