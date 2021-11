Sénégal: Crash de l'avion de Sénégal Air - Le procès renvoyé au 10 février prochain

Les familles des victimes du crash de l'avion de Sénégal Air, le 5 septembre 2015, vont devoir prendre leur mal en patience avant de connaître la vérité judiciaire de cette affaire.

Et pour cause, prévu jeudi 25 novembre devant la deuxième Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar, le procès, lié à cet accident aérien, est finalement reporté au 10 février 2022 pour comparution des témoins.

Les prévenus Magaye Marame Ndao, ancien Directeur général de l'Anacim, Mohamed Mansour Sy, directeur des Transports aériens à l'Anacim, El Hadji Mactar Daff, inspecteur navigabilité, Mama-dou Sy, chef du département navigation et le contrôleur, Jacob Lèye, inculpés par le Doyen des juges de l'époque, Samba Sall, pour homicide involontaire, seront jugés.

A l'époque, Gérard Gabriel Diop, Directeur général de Sénégal Air, et ses quatre autres collaborateurs avaient aussi été inculpés par le magistrat-instructeur. Malheu-reuse-ment, ils sont tous décédés. En même temps, Amadou Lamine Traoré, directeur du Bureau d'enquête et d'analyse de l'époque (il a été remplacé hier par Mamadou Gningue, car il a été admis à la retraite), Adama Diom et Al Hassane Hann sont cités à comparaître en tant que témoins.

En plus de cette procédure, une information judiciaire a été ouverte à Paris. Dans ce cadre, la justice française a envoyé une commission rogatoire à Dakar, car l'une des victimes du crash était française.

Sans doute, ce procès va adoucir les cœurs des familles des victimes du crash de Sénégal Air, qui commémorent chaque année ce triste anniversaire sans jamais pouvoir faire le deuil de leurs enfants. Ils n'ont pas de sépulture parce qu'ils n'ont jamais été retrouvés, 6 ans après cette tragédie. C'était le 5 septembre 2015 : un avion d'évacuation médicale trans-portant sept personnes s'est abîmé au large de Dakar. C'était un samedi. L'appareil avait à bord trois membres d'équipage, de nationalités algérienne et congolaise, deux infirmiers et un médecin, une patiente française. Le drame s'est joué à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de la ville de Tambacounda. L'appareil d'évacuation médicale, affrété par Sos Médecins Dakar, effectuait une liaison entre le Burkina Faso et Dakar pour une urgence médicale.

Ce jour-là, il a frôlé un appareil de ligne équato-guinéen, Ceiba, qui devait rallier Cotonou, mais a préféré continuer vers Ma-labo, après avoir tenté en vain d'entrer en liaison avec l'appareil sénégalais. Selon les résultats de l'enquête, le choc avait provoqué une avarie et une subite dépressurisation de l'appareil. A cause de cet incident, les sept personnes qui étaient à bord se sont évanouies et l'avion, en pilotage automatique, a poursuivi sa route en direction de Dakar. Il s'est abîmé en mer, après avoir épuisé ses réserves de kérosène.

Plus tard, les résultats de l'enquête menée par le Bureau d'enquête et d'analyse (Bea) ont révélé que pendant l'abordage, l'avion Hs 125, qui effectuait un vol d'évacuation sanitaire de Ouagadougou (Burkina Faso) n'avait pas respecté son niveau de vol (FL-340) lors du croisement avec le Boeing 737-800, un appareil de la compagnie équato-guinéenne Ceiba. Selon le Bea, l'avion de Sénégal Air n'était pas en couverture radar pendant l'accident, ce qui fait qu'il s'est retrouvé sur le niveau de vol du Boeing 737-800. Selon le directeur de la structure, l'appareil n'avait pas été retrouvé parce qu'il s'était abîmé à plus de 90 km de nos côtes.