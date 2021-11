Cote d'Ivoire: "Chaire Pierre Castel" - Promotion 2021 - Les étudiants de la première promotion ont reçu leurs diplômes

Les étudiants de la première promotion de la Chaire Pierre Castel Côte d'Ivoire ont reçu le mardi 23 novembre leurs diplômes. C'était à la Résidence de France. L'événement était placé sous le parrainage de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, SEM Jean Christophe Belliard.

En Côte d'Ivoire, la Chaire est pilotée par l'Ecole supérieure d'agronomie de l'INP-HB, l'ESA de Yamoussoukro. Pour cette première édition, ce sont 13 diplômés qui ont intégré le programme de formation et ont bénéficié d'un stage au sein des entreprises partenaires telle que Solibra.

M. Pehe Henri porte-parole des diplômés a bénéficié d'un stage dans ladite entreprise pour réaliser son projet de fabrication de farine à base de drêche, résidu de malt et de maïs après extraction de la matière utilisée pour la fabrication de la bière. Au nom de ses compères, il a remercié leurs encadreurs, le Fonds Pierre Castel et toutes les personnalités engagées dans le soutien de l'entreprenariat africain.

Le Directeur du Fonds Pierre Castel, M. Pierre De Gaetan Njikam a insisté sur l'objectif fondamental de la chaire, qui est la formation des jeunes orientée sur la création d'entreprise qui se traduit par son thème " Systèmes alimentaires et entrepreneuriat en Afrique ". Il a également sensibilisé la jeunesse à cultiver les valeurs entrepreneuriales de M. Pierre Castel fondateur du Groupe Castel, la ténacité, le pragmatisme, l'excellence.

La singularité du programme est à souligner. En effet, il repose sur les principes de la pédagogie active faisant les projets des Etudiants leur base d'apprentissage. Il est enrichi par un tutorat d'Enseignants, de Coachs d'Entrepreneurs et un stage dans une des entreprises partenaires au Fonds Pierre Castel notamment Solibra et Sucaf.

Pour rappel, la Chaire Pierre Castel est la concrétisation de la vision du Fonds Pierre Castel dont l'objet est de soutenir et d'accompagner financièrement et humainement les projets et les actions qui, dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, contribuent au développement des territoires africains et aux dynamiques d'échanges avec les territoires français. Ces actions et ces projets visent à contribuer à une meilleure formation professionnelle, à l'emploi et à l'épanouissement des jeunes dans leur environnement et dans leur cadre de vie.

A noter que le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Adama Diawara et une forte délégation du Fonds Pierre Castel, initiateur et coordonnateur de la Chaire, venue de Bordeaux ont pris part à cette cérémonie..