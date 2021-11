Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'UDSN et l'AUF échangent sur la coopération interinstitutionnelle

Le Pr Ange Antoine Abéna, président de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) a conféré, le 25 novembre à Kintélé, avec Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) sur la relation université-entreprise, la coopération interinstitutionnelle ainsi que sur le développement numérique.

Le recteur de l'AUF s'est montré actif pour la coopération entre l'institution qu'il représente et l'UDSN. Ainsi donc, a-t-il indiqué, l'AUF a un réseau qui compte plus de mille universités dans le monde dont plus de quatre cents se trouvent en Afrique.

" Sur l'offre diversifiée et répondant aux besoins du pays, nous pouvons intervenir sur le choix des filières qui est l'un des défis pour la réussite des formations d'une université et son rapprochement avec le monde du travail ainsi que sur l'univers socioéconomique", a indiqué le recteur de l'AUF.

Slim Kalbous a argumenté aussi sur l'importance de l'utilisation du numérique dans la pédagogie, la transformation et la gouvernance des structures universitaires, dans la recherche scientifique et dans l'innovation.

Les deux personnalités ont évoqué les aspects liés au partenariat, la relation université-entreprise, la coopération interuniversitaire, le développement numérique qui est l'axe 4 parmi les 109 que compte l'UDSN, l'assurance qualité, l'adéquation, la mobilité des enseignants induite par l'AUF.

" Il est vrai que les difficultés sont là mais il est souhaitable que vous mettiez des objectifs réalisables sur un ou deux ans. L'idée est de prioriser les objectifs. Il est aussi important d'aller très vite sur la spécialisation. L'ouverture sur l'environnement doit distinguer aussi l'UDSN ", a souhaité le recteur de l'AUF.

Pour sa part, le président de l'UDSN a exprimé à son hôte les attentes, visions, priorités, ambitions et plus généralement les nouveaux défis à relever dans le domaine de la science, de l'éducation et de la formation au bénéfice de cette structure académique.

" L'UDSN est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. Il a pour vocation de répondre aux besoins du Congo et d'autres pays d'Afrique à travers une offre de formation diversifiée afin de contribuer au développement économique, social et culturel ", a précisé le Pr Ange Antoine Abéna.

Le recteur de l'AUF a été informé par le président de l'UDSN de l'installation prochaine par l'Unesco, au niveau de cette structure d'enseignement, d'un master sur les curricula ainsi que de l'intention de corser le réseautage de l'UDSN à l'international.

Au terme de la rencontre, la délégation de l'AUF et les membres de la présidence de l'UDSN ont visité le bâtiment 5, notamment la bibliothèque, l'amphithéâtre et le bloc administratif ainsi que le bâtiment 7 : la direction des affaires académiques, la salle informatique puis enfin le bâtiment 22 qui abrite le service médico-social et la résidence universitaire.