Congo-Brazzaville: Vie associative - L'Acca tient son assemblée générale

Organisée sur le thème " La covid-19 et la recevabilité des entreprises en Afrique ", l'assemblée générale de la Coalition africaine pour la recevabilité des entreprises (Acca) s'est tenue du 24 au 25 novembre à Pointe-Noire, en présence d'Aubin Kende Djondo et Franck Loufoua, respectivement directeur départemental des droits humains et des libertés fondamentales et chargé des programmes à la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme (RPDH).

Les participants ont échangé sur l'impact de la covid-19 sur les entreprises du secteur privé, notamment la cessation brutale d'activités, la réduction considérable du nombre d'employés occasionnant l'augmentation du taux de chômage déjà exacerbé en Afrique. Les membres de l'Acca ont aussi discuté de l'état des lieux des activités de la coalition, la promulgation du projet d'un document de gouvernance interne ainsi que de l'élection de nouveaux membres de l'organe dirigeant.

Dégageant l'intérêt de cette rencontre, Franck Loufoua a expliqué que cette assemblée générale offre une opportunité aux ONG membres de cette structure d'échanger sur les enjeux de la coalition mais aussi de partager les expériences sur le contexte de la pandémie de covid-19. " C'est pour la première fois que la République du Congo abrite l'assemblée générale de cette coalition, cela représente une très bonne opportunité en terme de visibilité pour le pays, qui a accueilli à cette occasion l'ensemble des délégués du continent ", a-t-il signifié.

Pour sa part, Gnofam Mayi Françoise, déléguée de l'ONG Programme d'appui à la femme et à l'enfance déshéritée du Togo, a indiqué que la covid-19 a impacté négativement les activités des organisations de la société civile, celles des communautés y compris les droits de l'homme.

Créée en 2013, l'Acca a pour but de promouvoir les droits des communautés et des individus inclus dans le périmètre d'action des entreprises extractives, qu'elles soient multinationales ou nationales. Cette coalition regroupe près de cent trente-deux organisations de la société civile à travers l'Afrique, actives dans le domaine extractif et incluant la recevabilité des secteurs public et privé. L'Acca croit en une Afrique où les droits de l'homme sont promus, protégés et respectés par les entreprises et les gouvernements, et où les victimes et les communautés touchées par les violations des droits de l'homme ont accès à des recours adéquats et efficaces.