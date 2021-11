Afrique Centrale: Coopération - Le Congo et le Rwanda signent des accords dans divers domaines

Au terme des travaux de leur cinquième grande commission mixte, le Congo et le Rwanda ont conclu, le 24 novembre, par visioconférence sept accords de coopération visant à renforcer les liens d'amitié et impulser un souffle nouveau aux relations bilatérales qu'ils entretiennent.

Les accords signés sont notamment celui de coopération en matière foncière ; de coopération militaire et technique ; du mémorandum d'entente dans les domaines des forêts et du développement durable ; du protocole d'accord relatif à la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur ; de la convention fiscale pour l'élimination de la double imposition concernant les impôts sur le revenu, la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale ; du mémorandum d'entente entre la société de promotion immobilière du Congo (Sofrim) et l'Office rwandais de l'habitat (ORH) et enfin de l'accord de coopération relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service ainsi que l'obtention de visas à l'arrivée sans frais pour les détenteurs de passeports ordinaires.

Pendant deux jours, les deux parties ont pu examiner les questions aussi bien d'ordre commercial, économique que socio-culturel d'intérêt commun. Il a été question, à cet effet, de passer en revue la coopération entre les deux pays dans les domaines du transport aérien, du commerce, du tourisme, de l'environnement, de l'habitat, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de la justice, des affaires foncières, de la recherche scientifique, de la diplomatie et des finances.

Au plan juridique, la session de travail a été une occasion pour les deux parties de faire le point sur le processus de ratification des accords signés dans le domaine de la justice et d'évaluer la mise en œuvre des accords en vigueur. Outre cela, un regard a également été porté sur les accords déjà finalisés relevant des domaines des affaires foncières, de l'habitat, de la faune et des aires protégées, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, de la diplomatie, des finances.

" La signature, au cours de la présente session, de plusieurs accords de coopération et les diverses conclusions auxquelles les deux parties ont abouti, qui constitue désormais notre programme d'action au cours des deux prochaines années, participe de notre volonté de consolider nos relations économiques, commerciales et techniques en vue d'insuffler une dynamique nouvelle à notre coopération que nous voulons fructueuse et mutuellement avantageuse à la hauteur des potentialités et des opportunités des investissements de nos deux pays ", a déclaré le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso.

Et de poursuivre : " L'important n'est pas de signer énormément d'accords mais de veiller surtout à ce qu'ils puissent être suivis d'effet. Les accords que nous avons signés vont devenir ce que nous allons devoir suivre. Ça devient le programme de travail des deux pays pour les deux prochaines années puisque nous avons convenu que la 6e session se tiendra à Kigali, en 2023 ".

Pour sa part, Vincent Biruta, ministres des Affaires étrangères et de la Coopération de la République du Rwanda, estime que ces accords vont permettre aux deux pays de faire des avancées considérables dans divers secteurs d'intérêt commun, à savoir la défense, le sécurité, l'éducation, les affaires foncières, le domaine de l'habitat, la fiscalité, la faune et les aires protégées. " Je voudrais vous assurer de l'engagement du gouvernement du Rwanda à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne mise en œuvre de ces accords. Je crois que les liens étroits qui lient nos deux pays peuvent être davantage renforcés en continuant à travailler main dans la main pour atteindre nos objectifs communs dans des secteurs clés et pour une coopération judiciaire de transport aérien des marchandises et la libre circulation des biens et des personnes ", a-t-il précisé.

Il sied de noter que le Congo et le Rwanda entretiennent d'excellentes relations dans plusieurs domaines. Sur le plan diplomatique, les rencontres de haut niveau entre les représentants des deux pays depuis plusieurs années.