Congo-Brazzaville: Port autonome de Pointe-Noire - Le nouveau remorqueur Oubangui a reçu son baptême

La cérémonie de baptême du nouveau remorqueur que le Port autonome de Pointe-Noire vient d'acquérir a eu lieu le 22 novembre, dans l'enceinte portuaire, en présence de Jean-Marc Thystère Tchicaya, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, qui avait à ses côtés Gontran Djono Ahaba, ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile de la République centrafricaine ; Aurelie Makosso, épouse du Premier ministre, marraine du nouveau remorqueur ; et de plusieurs autorités de la ville et du département.

La mise en service du nouveau remorqueur au Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) confirme la volonté de la structure portuaire de se doter en infrastructures et équipements de pointe qui participent dans la dynamique de modernisation et de renforcement de la compétitivité de la plateforme portuaire, qui fait depuis des années l'objet d'investissements importants avec l'appui de ses partenaires.

Construit par la société Damen, à Dubaï, le remorqueur Oubangui a les mêmes caractéristiques que les remorqueurs Loufoulakari et Massabi, deux des cinq remorqueurs que compte actuellement le PAPN.

Le navire Oubangui a 28 m de longueur sur 10 m de largeur. Il est équipé de: deux moteurs Caterpillar type 3516 C @ 5000 CV; deux groupes électrogènes CAT type C4, 60 tonnes de force de traction. Pour la lutte anti-incendie, il comprend: deux lances incendie de 1200m3/h; une grue Heila d'une capacité de 10 m @2T; un antipollution (dispersant). Il fait partie de la classification Bureau Veritas. "C'est donc un remorqueur polyvalent qui est parfaitement adapté à faire les activités portuaires et en offshore " , a dit Jan Van Vorm, directeur régional Afrique de l'ouest et du centre, représentant la société Damen. Il a ajouté que: " Damen est une société hollandaise, dont l'expertise dans la construction navale ne se dément plus. Elle compte 43 chantiers navals à travers le monde, 12 000 employés et 2 milliards d'euros de chiffres d'affaires par an. Depuis 1969, Damen a livré plus de 6 500 navires dont plus de 1 500 en Afrique. Tous les pays côtiers en Afrique ont des bateaux Damen et le Congo y est bien évidemment bien représenté. Une collaboration commencée depuis les années 1970 ". Il a souhaité que le PAPN devienne et demeure la plateforme régionale incontournable de la zone Cémac.

" La mise en service du remorqueur Oubangui, ainsi nommé en l'honneur de la République centrafricaine, fait référence au nom d'un affluent majeur du fleuve Congo. Avec tous les symboles qui s'y attachent, le fleuve Oubangui avec le Chemin de fer Congo Océan et le Port de Pointe-Noire, un des maillons de notre chaîne commune des transports au sein de l'Agence transéquatoriale des communications (ATC) ", a rappelé Séraphin Bhalat, directeur général du PAPN. " Une histoire que nous voulons réécrire sur des nouvelles pages ", a-t-il renchéri, et d'ajouter: " C'est du reste, à cet effet, qu'il a été mis à la disposition, dans l'enceinte du port, d'un espace d'environ trois hectares au profit de la République centrafricaine pour l'entreposage du trafic en provenance ou à destination de ce pays frère ".

Selon Séraphin Bhalat, pour s'arrimer aux standards internationaux d'exploitation portuaire et de gagner le pari de la compétitivité, gage de son rayonnement, plusieurs réalisations ont vu le jour au PAPN: le Programme d'investissements prioritaires engagé depuis 2009, l'actualisation du schéma directeur de développement, avec la mise en œuvre d'un programme d'urgence d'extension et de modernisation des infrastructures portuaires avec le concours financier des bailleurs de fonds, notamment l'Agence française de développement, l'acquisition à un rythme soutenu des remorqueurs de forte et moyenne puissance, à savoir le Loufoulakari (5000CV) en 2011, le Leketi (7000CV) en 2013, le Bouali (2000 CV) en 2017, le Massabi (5000CV) en 2019 et aujourd'hui, l'Oubangui avec 5 000 CV. Le plan stratégique, outil de gouvernance, de pilotage et de gestion de l'entreprise déclinant une vision, avec de nouvelles ambitions en vue de services performants pour satisfaire ses clients, intègre aussi cette vision.

Le rituel exécuté par les dignitaires de Bouali, dans la pure tradition du royaume Loango, a été suivi du geste symbolique de la casse de la bouteille par Aurelie Makosso, la marraine du navire, sous les ovations de l'assistance. La visite à bord du navire des autorités et officiels a mis fin à la cérémonie de baptême du remorqueur Oubangui.