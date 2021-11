Congo-Brazzaville: Judo - Les arbitres disposés à mettre en œuvre les connaissances acquises

Au terme du séminaire sur l'éthique et la déontologie des entraîneurs et arbitres de judo, ces derniers ont exprimé leur satisfaction de découvrir les comportements à adopter pendant l'exercice de leur métier.

Organisé par la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), le séminaire a regroupé durant une semaine plus d'une cinquantaine d'arbitres et entraîneurs autour du thème " L'éthique et la déontologie professionnelles ". Les participants ont découvert, à l'occasion, les attitudes, agissements, gestes et comportements à opter sur le tatami et pendant les entraînements.

En présence du premier vice-président de la Fécoju-Da, Me Ange Ombongo, et du représentant de la direction générale des Sports, Charles Parfait Malonga, les participants ont indiqué que ce stage a été la bienvenue puisque les activités reprennent leur cours normal après plusieurs années d'incertitude. " Je sors de ce séminaire très outillé. Nous, en tant qu'arbitres, sommes appelés à faire justice sur le tatami mais pour ce faire, nous devons refléter la neutralité. A travers ce séminaire, nous avons compris que l'éthique et la déontologie sont au cœur de notre travail et nous devrons rester juste en mettant de côté les sentiments ", a signifié Me Richard Koumbo, l'un des stagiaires.

Le premier test de ces stagiaires aura lieu, le 28 novembre, à Kintelé lors de la tenue de la première édition de la Coupe de la République. Cette compétition mettra aux prises des athlètes venus de tous les départements du Congo et marquera ainsi le retour officiel des compétitions de judo en République du Congo. Notons que ce stage, animé par Patrick Nelson Elion et Jean Georges André Moulongo, est le second, en un mois, que la fédération a organisé au profit des arbitres congolais.