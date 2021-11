Congo-Brazzaville: Banque africaine de développement - 50% des objectifs de stratégie-pays 2018-2022 atteints au pays

Les objectifs du document de stratégie-pays (DSP 2018-2022) du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) au Congo, pour la période 2018-2022, ont été atteints à 50%, souligne la revue à mi-parcours, publiée récemment par l'institution.

La stratégie du groupe de la BAD, en cours d'exécution au Congo, repose sur deux piliers : promotion des chaînes de valeur agro-industrielles et renforcement de la gouvernance et du capital humain.

Dans le premier pilier du DSP, après deux années de mise en œuvre, les réalisations les plus importantes concernent la mise en place de l'Agence de développement de l'agriculture et de l'Agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture.

Dans l'agroforesterie, le nombre d'hectares exploités a augmenté de 15% depuis 2018 (prévision de 500 hectares). Par ailleurs, 390 km de pistes rurales ont été construits, trois ponts de franchissement bâtis sur des pistes agricoles réhabilitées, des techniques de gestion de la fertilité des sols mises en œuvre.

Pour améliorer l'accès à l'énergie, les études du tracé de 216 km de lignes à haute tension, qui permettront de desservir 125 communes, ont été validées. Le projet d'électrification rurale au Congo (Perco) a pour objectif d'accroître l'accès durable à l'électricité de la population, en vue d'améliorer ses conditions de vie. Dans le détail, il vise à électrifier soixante localités, dont deux chefs-lieux de district dans les départements de Pointe-Noire, de la Bouenza, des Plateaux, de la Cuvette et de la Cuvette-Ouest.

Le projet prévoit la construction de 216 km de lignes moyenne tension de 33 et 35 kilovolts, la construction de 71 postes moyenne et basse tension de 50 à 630 kVA, la réalisation de 5 100 branchements et l'installation de 2 255 foyers d'éclairage public.

Pour le pilier relatif au renforcement de la gouvernance et du capital humain, trois indicateurs sur les six prévus ont été exécutés. Les résultats les plus importants portent sur le diagnostic approfondi du secteur de l'énergie et la demande d'électricité au Congo, le paiement numérique des salaires, des pensions de retraite et autres subsides de l'État.

" Le document de stratégie-pays de la banque a contribué positivement à l'atteinte de résultats du gouvernement congolais, après deux années de mise en œuvre ", indique la revue à mi-parcours.

En effet, dans le secteur des infrastructures de transport, le linéaire de routes bitumées (construites ou réhabilitées) a augmenté de 348 km, dont 316 km qui relient désormais le Congo au Cameroun par une route bitumée. 32 km de route bitumée ont été également réalisées sur le corridor Congo-Gabon avec la construction d'un pont de 385 m de longueur sur le Niari et un autre de moindre envergure sur la Louvakou.

La proportion des routes réhabilitées a atteint 33,1% en 2019 contre 29% en 2016. Dans le secteur de l'énergie, le taux d'électrification national est passé à 22,79% en 2019 contre 20% en 2016. La puissance installée a grimpé de 320 à 410 mégawatts en trois ans, note le document de stratégie pays.

Les actions engagées dans le domaine des télécommunications ont permis la pose de plus de 100 km de tranchées sur un total de 343 km (longueur du réseau). La construction de ce réseau comporte également la construction des sites techniques nécessaires à la gestion et à la régénération du signal optique. Les six sites, tous construits et équipés à plus de 97%, se situent dans les villes de Ouesso, Paris, Biessé, Sémbé, Souanké et Ntam.