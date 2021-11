Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô défie Gor Mahia ce dimanche

L'AS Otohô affrontera le 28 novembre Gor Mahia du Kenya en match aller du tour de cadrage. Le match retour est prévu pour le 5 décembre

Reversée en C2 après son élimination en Ligue des champions, l'équipe championne du Congo dispute avec le leader du championnat kenyan une place pour la phase de poules de la Coupe africaine de la Confédération. L'AS Otohô a déjà disputé la phase de poules de la Coupe de la Confédération après avoir passé le tour de cadrage lors de la saison 2018-2019. A l'époque, le club congolais avait éliminé Kampala CCA en s'imposant 3-0 à l'aller à Owando avant de s'incliner à l'extérieur 0-2. Il faudrait relever le défi face à Gor Mahia qui a plus de matches dans les jambes que l'AS Otohô. Un détail non négligeable qui pourrait peser lourd sur la balance au terme des deux confrontations.

Le Gor Mahia football club faut-il le rappeler, mène actuellement le championnat kenyan avec 14 points après six journées. Le club a gagné quatre matches contre deux nuls alors que l'As Otohô attend toujours la reprise du championnat. Il est certain que l'AS Otohô n'affrontera pas la meilleure équipe du Gor Mahia que les Congolais ont connue. Mais l'histoire nous a toujours enseigné que les grandes équipes ne meurent jamais. Le club kenyan est un adversaire à prendre au sérieux d'autant plus qu'il a déjà inscrit son nom au palmarès des équipes ayant soulevé le trophée continental. En 1987, le Gor Mahia se hissait sur le toît de l'Afrique en remportant la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes face à l'Espérance de Tunis au terme de deux matches nuls (1-1 et 2-2).

L'année qui suivait le sacre en défendant son titre, il échoue en quart de finale de la même compétition face aux Congolais d'Interclub. Les Kenyans avaient gagné à Nairobi 2-1 puis les Congolais avaient fait le plein à domicile 4-1. C'était la meilleure aventure de l'Interclub en coupe africaine. En 2015, le prochain adversaire de l'AS Otohô avait été éliminé par l'AC Léopards de Dolisie en seizièmes de finale de la Ligue des champions. Les Fauves du Niari s'étaient imposés en aller et retour sur le score identique d'un but à zéro. Ce succès de l'Interclub et de l'AC Léopards devrait donner des idées au seul représentant congolais encore resté en lice.

Comme dit un adage, il ne faut pas rater le début. Le premier pas vers la qualification se fera le 28 novembre à domicile. L'AS Otohô devrait l'emporter largement pour effectuer le déplacement avec un avantage psychologique conséquent. Pour y arriver l'AS Otoho doit montrer un autre visage différent de celui des deux dernières prestations à Brazzaville. Face à UD Songo, les champions du Congo ont peiné avant de l'emporter 1-0 puis valider leur qualification lors des épreuves fatidiques des tirs au but. Face à Petro d'Angola, ils ont concédé un nul de deux buts partout à domicile avant de s'incliner 0-2 à Luanda. Pour espérer rejouer la phase de poules, il faudra se montrer costaud dans tous les secteurs.