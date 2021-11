Congo-Brazzaville: Théâtre - Lancement d'un appel aux textes

La Mine lance son deuxième appel à textes de théâtre s'adressant aux auteurs, autrices, traducteurs et traductrices afin de les faire découvrir auprès du plus grand public.

L'appel est ouvert à tout type de texte de théâtre écrit en langue française, dans une forme considérée comme achevée. Les participants peuvent soumettre leurs textes inédits ou édités depuis janvier 2020 ainsi que les textes jeune public, les traductions de textes dramatiques contemporains étrangers sont acceptés.

Chaque candidat a droit à un seul texte à envoyer. Les textes ne doivent pas être des adaptations, ni avoir déjà fait l'objet d'une mise en scène, ou d'un projet de création durant les délibérations du collectif (de votre part ou d'un autre artiste ; en France ou à l'étranger).

Ces textes doivent être anonymes, sans titre et sans aucun signe distinctif et doivent être envoyés au format pdf et docx (ou doc, odt) par le biais du formulaire d'inscription. Les candidatures sont envoyées à l'adresse suivante : https://framaforms.org/la-mine-appel-a-textes-candidature. La date limite est fixée au 31 décembre 2021.

Les œuvres sélectionnées feront l'objet de créations, de lectures, de mises en espace, de formes sonores, d'ateliers ou de tout format avec des artistes professionnels ou amateurs. Celles-ci seront lues par un collectif composé de personnes d'horizons divers. La liste des textes retenus sera annoncée début 2023.

Signalons que la Mine est un espace de découverte et de repérage des écritures théâtrales contemporaines. Elle se donne pour ambition de mettre en avant les travaux et recherches artistiques des auteurs et autrices, mais également de faire entendre leurs textes auprès du plus grand nombre.

L'événement se déroulera dans la ville de Mulhouse, au Haut -Rhin ou dans d'autres territoires français.