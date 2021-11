Congo-Kinshasa: Vers le changement !

Va-t-on vers un tournant majeur pour la République démocratique du Congo et l'Afrique entière ? Si tout se passe comme prévu, le Réveil du géant ne sera plus qu'une réalité tendant à repositionner l'Afrique, mieux, la RDC dans le firmament des Etats Stratèges.

L'on ne sait peut-être pas. Eh oui, l'on ne mesure pas encore la portée de cet évènement qui s'est tenu hier, au palais du peuple, organisé par le Ministère de l'industrie. DRC-AFRICA Business Forum 2021, ce forum dont l'objectif principal vise à développer une chaine de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, d'un marché des véhicules électriques et des énergies propres, sa réalisation effective fera du Congo de Lumumba-Mzee un pays solution. La volonté est là. Mais, comment y arriver ? Telle est la principale interrogation.

Oui, il y a de quoi à le déclarer plus haut : Le Congo veut sortir de ce mythe d'Inakalé. Vous vous souvenez de cette illustration ? C'est ce tableau représentant un jeune paysan pris en étau perché sur un arbre avec un serpent venimeux au bout, un lion affamé l'attendant en bas et pour clôturer ce tableau, un crocodile posté dans l'étang d'eau juste à côté où il pouvait se jeter pour échapper aux deux premiers.

Dans ce décor, un aigle blanc est aperçu ailes déployées dans un ciel bleu éblouissant suite aux lueurs d'un Soleil de midi. Dans ce cas, que va faire Inakalé pour sortir de cet imbroglio ? C'est dans cet état que s'est trouvée la RDC autrefois. Et, par ricochet, présentement, contre toute attente, elle tente, retente, gardant à l'esprit que l'optimisme peut conduire au dépassement du soi, à la liberté, à l'indépendance, oui l'indépendance économique, la révolution industrielle, dans un monde où les impérialistes veulent à tout prix, tout contrôler.

Ils chercheront certainement à combattre par tous les moyens le Congo en allumant le feu à l'est, en créant l'insécurité pour détourner notre attention. Ils chercheront à diviser les filles et fils dignes de ce beau pays par des guéguerres politiques superfétatoires qui vont endormir davantage le peuple congolais. L'on sait, cette fois-ci, ne reculons pas. A travers ce grand projet, les enfants d'Afrique doivent demeurer dans l'unité, serrer les coudes, s'entraider mutuellement, et surtout, travailler ensemble dans l'amour, c'est de cette façon que les Etats africains vont se développer.

Puisque la RDC est un pays -Solution, elle restera la meilleure destination dans le secteur des batteries électriques. Le gouvernement Congolais doit prendre ses responsabilités de mettre en place des politiques publiques courageuses qui assurent, notamment, le renforcement de la gouvernance et de la sécurité des investissements afin de réaliser ce dessin qui changera catégoriquement le paradigme de gestion des ressources minérales. Réduite pendant des années à fournir des minerais bruts sans aucune valeur ajoutée, la RDC, aujourd'hui, et l'Afrique, toute entière peuvent se muer en transformateurs et producteurs des précurseurs des batteries électriques et capitaliser leur potentiel en augmentant substantiellement leur part du marché des batteries et des voitures électriques. C'est aussi cela le changement des paradigmes !