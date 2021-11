Sénégal: Ligue des champions - Édouard Mendy s'offre un record et pointe la FIFA

Le gardien de but international sénégalais Édouard Mendy reste le joueur le plus en forme de Chelsea, en ce début de saison. Sa constance, sa régularité, ses bonnes performances confirment ce que ses devanciers et ses coéquipiers pensent de lui. Il devient le premier gardien de l'histoire à réaliser 13 clean-sheets en 17 matchs de Ligue des champions UEFA.

En 60 matchs avec les Bleus, l'ancien joueur de Rennes a réalisé 36 clean-sheets. Nouvelle "clean sheet" pour le gardien sénégalais Edouard Mendy, par ailleurs nommé pour le titre "The Best" de meilleur portier de l'année 2021 et le trophée Lev Yachine. Chelsea s'est largement imposé à domicile devant la Juventus (4-0), avant-hier, mardi 23 novembre, pour le compte 5ème et avant-dernière journée de la phase de poules. Le "Lion volant" est devenu le premier gardien de l'histoire à réaliser 13 clean-sheets après ses 17 premiers matchs disputés en Ligue des Champions.

En revanche, Edouard Mendy, nominé parmi les finalistes du trophée de meilleur gardien de l'année, n'a pas aimé la communication de la FIFA qui semble le défavoriser au profit de ses concurrents. L'image en question comporte les cinq finalistes Kasper Schmeichel (Leicester City), Alison Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern) et Edouard Mendy (Chelsea). Si tous sont vêtus de leurs maillots de sélection, ce n'est pas le cas pour le gardien sénégalais.

En effet, sur l'affiche de la FIFA, Edouard Mendy porte une tenue d'entraînement et à peine visible. Une chose qui a été fustigée, considérée comme un manque de respect, par le meilleur gardien de la Ligue des Champions 2020/2021, sur son compte Instagram.

"Deux jours que je regarde ce post et j'essaye de comprendre pourquoi je suis le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal ?", a posté Edouard Mendy, sur une story Instagram.

Il a d'ailleurs obtenu le soutien de ses compatriotes, mais aussi de ses fans à travers le monde. "Ne t'inquiète pas frérot, ils ont beau dissimuler la vérité, mais elle finira toujours par éclater. Tu es le meilleur gardien de but actuellement dans le monde et on est très fier de toi", rassure Ouss Kerim Thiam. "Vous allez voir, ils vont donner le prix Lev Yachine à Donnarumma et pourtant Mendy le mérite", prévient Moïse Audrey.

"Ils veulent le démoraliser, joue ton ballon et l'avenir appartient à Dieu. Le destin est infaillible, ils ne pourront rien", estime Klotioloma Soro. "Je suis africain et fier de l'être. Edouard, tu es le même, et même quand on essaie de te sous estimer, en voilant tes performances, c'est la vérité qui finira par nous éclairer", a également indiqué Isreal Lunge Omasombo.