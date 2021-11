Sénégal: Blessure et absence de longue durée avec Monaco - Krépin Diatta s'éloigne de la CAN

Sortie sur blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche lors de son dernier match, le milieu de terrain international sénégalais de Monaco, Krépin Diatta sera absent des terrains durant de "longues semaines".

En conférence de presse hier, mercredi 24 novembre l'entraîneur monégasque Niko Kovac a confirmé la lésion qui pourrait mettre fin à la saison de l'international sénégalais et signifier un probable forfait à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2022" qui débute le 9 janvier prochain.

Mauvaise nouvelle pour Krépin Diatta et les Lions ! Ce mercredi, l'AS Monaco a confirmé que l'international sénégalais souffrait d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche et devrait être prochainement opéré. Juste après avoir marqué vendredi, contre Lille (2-2), son premier but de la saison en championnat et permis à son club de revenir au score, Krépin Diatta était en effet sorti à la mi-temps après avoir été touché à la 45e minute. Il s'est plaint de son genou et n'a pu disputer la deuxième période de cette rencontre.

Selon Ouest France, le communiqué médical du club vient de préciser que le joueur "devrait se faire opérer prochainement". En conférence de presse l'après-midi d'hier, à la veille de la réception de la Real Sociedad, dans le cadre de la 5ème journée de Ligue Europa, Niko Kovač a affiché son inquiétude en attendant de connaître un verdict définitif pour son joueur.

L'entraîneur monégasque précise que le joueur allait encore consulter "afin d'avoir d'autres opinions". "Nous sommes tous déçus et tristes de constater le diagnostic que l'on craignait. Ça ne sent pas du tout bon. Il va falloir attendre une deuxième opinion de données, mais ça pourrait être de longue durée. J'espère qu'il reviendra plus fort et le plus rapidement possible. Il a eu de très bons moments ici, mais il a été malchanceux quelques fois notamment lors du dernier match. Il va beaucoup nous manquer pendant des mois", a-t-il indiqué.

L'opération que va passer l'attaquant des Lions est malvenue aussi bien pour le club de la Principauté mais encore plus pour l'Equipe nationale du Sénégal. Une deuxième participation à la Coupe d'Afrique des nations semble aujourd'hui plus que compromise à quelques semaines de la compétition africaine qui débute le 9 novembre prochain.