Algérie: Locales - Le vote se poursuit avec l'espoir d'une meilleure prise en charge de la chose publique

Ouargla — Le vote pour les élections locales de samedi prochain se poursuit au niveau des bureaux itinérants déployés à travers les zones enclavées des wilayas du Sud du pays, sur fond d'espérance d'une meilleure prise en charge de la chose publique et des attentes du citoyen.

Ahmed Aouamri, quinquagénaire inscrit au bureau itinérant de l'école primaire "Chahid Mâatougui Mâamar" dans la commune frontalière d'El-Borma (420 km Est d'Ouargla), a émis le souhait, après avoir accompli son devoir électoral, de voire élire des personnes intègres et compétentes pour contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations nomades et bédouines qui vivent encore dans de rudes conditions.

"J'espère que les futurs élus œuvreront à l'impulsion de l'action de développement dans cette région frontalière, à la satisfaction de la population, notamment dans les volets de l'enseignement, l'agriculture, la santé, le logement et l'emploi", a indiqué, de son coté, Belkheir Bouras, juste après s'être acquitté de son devoir au niveau du même bureau électoral.

C'est le cas de Abdallah, enseignant de 43 ans, qui a estimé que "exprimer sa voix traduit une conviction de l'importance des élections locales dans l'ancrage de la démocratie participative", ou de Sadek (27 ans, éleveur) pour qui il s'agit de "voter pour le pays et sa stabilité".

S'agissant du déroulement de l'opération électorale au niveau des bureaux itinérants, des représentants de formations politiques ont témoigné de la bonne organisation de cette opération, "sans aucune irrégularité à signaler jusque là".

Dans la wilaya de Béchar, une ambiance similaire empreinte d'espérance est relevée au niveau des deux bureaux itinérants déployés dans les régions éparses d'Oued-Namous et Fendi, où sont inscrits 1.480 électeurs.

Optimise quant aux actions attendues des futurs élus

Les opérations de vote se poursuivent également au niveau des neuf bureaux itinérants de la wilaya d'Illizi dans de bonnes conditions.

Dans de cadre, Hadj Moussa, octogénaire, premier à avoir exprimé sa voix au niveau du bureau itinérant N-15 dans la bourgade de Oued-Ihen, a indiqué "être toujours présent lors de pareils rendez-vous électoraux pour exprimer sa voix, se disant " convaincu que le vote est la seule voie pour choisir des élus à même d'assumer et de prendre en charge pleinement les préoccupations de la population locale".

De son côté, Hadja. S. Fatima, doyenne des femmes de cet hameau, a affirmé, d'une voix émue et avec fierté, que "bien qu"alourdie par le poids de l'âge, elle répond toujours présente aux élections pour dire son mot et renouveler ses espoirs de voire sa localité dotée de structure scolaire et de logements décents pour ces concitoyens".

Abondant dans le même sens, un jeune de la localité a émis le souhait de voire les préoccupations des jeunes, notamment l'emploi, prises en charge par les futurs élus.

Le vote dans certaines zones éparses des wilayas d'El-Oued et de Bordj Badji Mokhtar a débuté ce jeudi, avancé de 48 heures réglementairement.

Il avait débuté mercredi, avancé de 72 heures pour une soixantaine de bureaux itinérants de certaines wilayas du Grand Sud, à savoir celles d'Ouargla (6 bureaux), Tindouf (10), Tamanrasset (19), In-Guezzam (3), In-Salah (2), Illizi (9), Djanet (9) et Béchar (2) dans le but de permettre aux électeurs de s'acquitter leur devoir électoral dans de bonnes conditions, et dans le respect du protocole sanitaire de prévention du Covid-19.