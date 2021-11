Sénégal: La FAAPA tient à Dakar la 8-ème réunion de son Conseil exécutif

Dakar — Les travaux de la 8ème réunion du Conseil exécutif de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) se sont ouverts, jeudi à Dakar, au Sénégal, en présence de M. Khalil Hachimi Idrissi, président de la FAAPA et Directeur général de l'Agence Marocaine de Presse (MAP).

Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le président de la FAAPA a exprimé sa grande joie de tenir à Dakar la 8-ème réunion du Conseil de la Fédération panafricaine, après les réunions hors siège du Conseil exécutif tenues à Abidjan, Brazzaville et Praia.

Tout en félicitant l'Agence de Presse Sénégalaise (APS) pour le choix du thème de la conférence inaugurale de la réunion de Dakar du Conseil exécutif de la FAAPA, à savoir "la transition digitale des agences de presse africaines, urgence et défis", le Directeur général de la MAP a souligné que "malgré le contexte financier difficile auquel sont confrontés aujourd'hui la plupart des médias africains, nous espérons que la réunion de Dakar préconise une stratégie commune basée sur la recherche et le développement d'un nouveau business modèle pour les agences de presse et des partenariats plus étroits afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans un processus de développement et d'innovation, surtout à une époque caractérisée par la prolifération des réseaux sociaux et des fake news".

M. Hachimi Idrissi a souligné que " la pandémie du Covid-19 a lourdement impacté le secteur de la presse. Les agences de presse africaines, à l'instar d'autres médias, se sont confrontés à des défis majeurs sur le plan des choix stratégiques et du mode de travail qui engagent leur avenir".

Le président de la FAAPA a, par ailleurs, saisi l'occasion de la réunion du Conseil exécutif de la FAAPA pour renouveler l'invitation à toutes les agences de presse en général, et aux agences de presse africaines en particulier, pour participer au 7ème Congrès Mondial des Agences de Presse (NAWC), qui aura lieu pour la première fois en terre africaine, à Marrakech, au Maroc, en novembre 2022.

De son côté le directeur général de l'Agence sénégalaise de presse (APS), Thierno Birahim Fall a souligné dans son intervention le rôle "extrêmement important de la diplomatie des médias" que joue la FAAPA, relevant que "dans un contexte international marqué par la pandémie de la Covid-19, les agences de presse font face à de nouveaux défis".

Il a indiqué que "les enjeux économiques et politiques se posent en termes d'adaptation, de résilience et de diversification de l'offre", faisant noter que "les différentes vagues de la pandémie ont précipité les vagues des transformations de nos agences de presse".

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été marquée également par l'intervention de M. Demba Faye, Directeur du Cabinet du ministre sénégalais de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop, qui a souligné que "les enjeux majeurs, aujourd'hui, à l'heure du tout numérique sont désormais du domaine des contenus et leur diffusion à une large échelle, continentale et mondiale".

"Cela, nous ne pouvons le réussir qu'en nous engageant résolument pour des médias forts, des médias accessibles partout et à tous", a-t-il dit.

"Certes nous avons des groupes de presse locaux très dynamiques et respectables, mais leur production et leur public reste essentiellement local", a fait noter M. Faye dans son intervention au nom du ministre de la Culture et de la Communication, relevant que "ces médias sont souvent limités quand il s'agit de la collecte et de la diffusion de l'actualité qui se produit au delà de leurs frontières, car ne disposant pas de ressources humaines et matérielles suffisantes et adaptées pour collecter l'information là ou elle se produit".

"Pour combler ce vide, a-t-il fait observer, ils sont obligés de recourir à des sources étrangères occidentales notamment pour alimenter leurs pages et programmes".

A l'issue de cette cérémonie d'ouverture, il a été procédé à la projection du Film institutionnel de la FAAPA.

La FAAPA, qui regroupe actuellement une vingtaine d'agences de presse africaines, constitue une plateforme professionnelle pour promouvoir l'échange d'expériences et des informations et produits multimédia.

Créée le 14 octobre 2014, la Fédération s'est fixée pour objectifs d'asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse. Elle a également pour but de contribuer à la consolidation de la libre circulation de l'information et de renforcer la coopération et la coordination au niveau des forums régionaux et internationaux