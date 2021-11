Somalie: Le parlement européen soutient le moratoire sur les arrestations de journalistes demandé par RSF

communiqué de presse

Dans une résolution adoptée ce jeudi 25 novembre, les députés européens ont demandé aux autorités somaliennes de décréter un moratoire sur les arrestations de journalistes tel que demandé par Reporters sans frontières (RSF) et son partenaire de l'Union nationale des journalistes somaliens (Nusoj).

Le Parlement européen soutient les journalistes somaliens. Les députés ont adopté ce 25 novembre une résolution sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Le texte déplore les "récentes attaques contre les journalistes" et demande par la même occasion des enquêtes sur les journalistes tués cette année dans le pays. Il appelle enfin le gouvernement fédéral et les états membres à "décréter au plus vite un moratoire sur les arrestations des journalistes pour des faits commis dans l'exercice de leur fonction", ce que plaident RSF et l'Union nationale des journalistes somaliens (Nusoj), partenaire locale de notre organisation, depuis plus d'un an.

"Alors que le Premier ministre s'était engagé à mettre en place ce moratoire lors d'une mission effectuée par RSF il y a un an, cette résolution vient rappeler que cette promesse n'a toujours pas été honorée, déclare le responsable du bureau Afrique de RSF, Arnaud Froger. Les autorités ne peuvent être tenues responsables de l'ensemble des problèmes sécuritaires majeurs auxquels les journalistes somaliens sont confrontés mais elles ont la possibilité d'agir, notamment en rendant illégales les trop nombreuses arrestations et détentions arbitraires de journalistes."

Depuis le début de l'année, au moins 19 journalistes ont été arrêtés et détenus arbitrairement en raison de leur activité selon RSF et Nusoj. Deux journalistes ont également été assassinés par al-Shabaab, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Le dernier en date, Abdiaziz Mohamud Guled, directeur de Radio Mogadiscio, a été victime d'une attaque à la ceinture explosive samedi dernier dans une rue de la capitale somalienne.

La Somalie figure à la 161e place sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF.