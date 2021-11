Sénégal: Affaire des matériels médicaux saisis à la Patte d'Oie - 2 à 4 ans de prison ferme requis contre les prévenus

L'affaire des matériels médicaux saisis au mois d'avril dernier dans un entrepôt à la Patte d'Oie a été plaidée jeudi devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de Dakar.

Le parquet a requis 2 à 4 ans de prison contre les prévenus pour association de malfaiteurs, vente illicite de médicaments, mise en danger de la vie d'autrui. Ils seront édifiés sur leur sort le 9 décembre prochain.

Au cours de l'audience, Aliou Ba, l'un des prévenus, a précisé qu'il ne s'agissait pas de médicaments, mais des injections. " Ces produits ont été enregistrés depuis 2015. C'est le Laboratoire qui fournit le ministère qui me donne les produits ", s'est-il défendu, déclarant être docteur d'état en pharmacie. " Je ne vais jamais manquer à mon serment pour porter atteinte aux populations ", a-t-il ajouté. M. Ba dit également avoir signé un protocole d'accord avec la Pharmacie nationale d'approvisionnement (Pna) et Biophar.

Pour sa part, Hai Dong Zhang, a soutenu que ses collaborateurs et lui n'ont pas recruté des gens pour faire mal. " J'appartiens à aucune mafia. J'étais au Mali, Niger et au Sénégal. Arrivés au Sénégal, ils ont voulu respecter la législation. Il y avait plus de 10 docteurs en pharmacie. Et on a voulu choisir le meilleur pharmacien. L'autre est mon cuisinier, il n'a rien fait, il me préparait des plats chinois ".

A rappeler que la partie civile, Alassane Mbengue, s'est désistée et est entendue comme témoin. Il dit qu'il pensait que les médicaments en question ont été frauduleusement importés.

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public indique qu'ils sont tous coupables de vente illicite de médicaments.

" Leur structure ne bénéficie pas d'agrément ", a-t-il fait savoir.

Même si Mamour Niang est relaxé pour le délit de blanchiment de capitaux et faux, tel n'est pas le cas pour ses coprévenus.

" La mise en danger ne souffre d'aucun doute ", a insisté le Procureur, qui a requis 2 ans de prison ferme contre Mamour Niang et 4 ans contre Aliou Zei et Azin Wang et la confiscation des sommes saisies ainsi que celle déposé dans les banques et la parcelle de 4557m2 sise à Pikine Dagoudane.

La défense, qui a plaidé la relaxe, a sollicité une liberté provisoire. Le Tribunal l'a accordée avant de renvoyer le délibéré au 9 décembre prochain.