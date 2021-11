Maroc: Atelier régional à Casablanca sur l'inclusion des considérations des droits humains et de la primauté du droit dans la stratégie arabe de lutte contre le terrorisme

Rabat — Le Bureau des Nations Unies contre le terrorisme (UNOCT) et le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur ont organisé, les 23 et 24 novembre à Casablanca, en coordination avec le gouvernement du Royaume du Maroc, un atelier régional consacré à la discussion de la question d'inclusion des considérations des droits de l'Homme et de la primauté du droit dans la stratégie arabe de lutte contre le terrorisme.

Cet atelier vise à mettre en place un cadre régional pour faire face au terrorisme et à l'extrémisme, à travers une approche holistique et multidisciplinaire garantissant une réponse efficiente face à ce fléau, tout en s'attaquant aux conditions propices à sa propagation et en assurant le respect des principes des droits de l'Homme ainsi que de la primauté du droit, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Dans le même cadre, une réunion de coordination de la Haute commission arabe chargée du suivi du développement de la stratégie régionale s'est tenue jeudi à Casablanca.

Cet événement a permis de discuter des priorités et des défis et d'échanger autour des meilleures pratiques concernant les questions relatives aux droits de l'Homme et à la primauté du droit et contenues dans ladite stratégie, conclut le communiqué.