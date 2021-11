Algérie: Conférence scientifique à Alger sur "la résistance et la révolution"

Alger — Une conférence scientifique sur "la résistance et la révolution" a été organisée, jeudi à Alger, où les principales haltes historiques ayant marqué le parcours de combat de l'Emir Abdelkader contre le colonialisme ont été retracées ainsi que les évènements de la Guerre de libération nationale.

Tenue à la Bibliothèque nationale à l'occasion du 189e anniversaire de l'allégeance à l'Emir Abdelkader, cette conférence a vu la présence de la ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal, des conseillers auprès du président de la République chargé des Archives et de la Mémoire nationale, et de la culture et de l'audiovisuel, respectivement Abdelmadjid Chikhi et Ahmed Rachedi, ainsi que plusieurs responsables des établissements culturels, des hommes de lettres et des chercheurs.

Entre autres chercheurs et académiciens ayant animé cette conférence, figure Bouzid Boumediene, secrétaire général du Haut conseil islamique (HCI) qui a mis l'accent sur "l'impératif d'éloigner les idéologies de l'histoire".

A cette occasion, un nouveau site électronique de la Bibliothèque nationale a été lancé ainsi qu'un portail des éditeurs algériens.

La ministre a rendu hommage également à l'écrivain et académicien Abdelmalek Mortad qui a été récemment lauréat du prix culturel Al Owais pour les études littéraires et la critique aux Emirats arabes unis.