Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Pas de vainqueur entre Lubumbashi Sport et Renaissance

Battus par les Corbeaux de Lubumbashi au précédent match, les Renais de Kinshasa n'ont pas plié face aux Kamikazes en deuxième match de leur séjour lushois.

Le FC Lubumbashi Sport et le FC Renaissance du Congo ont fait jeu égal d'un but partout, le 25 novembre, au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, en match de la 10e journée de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football Ligue 1-.

Après la défaite contre le TP Mazembe de zéro but à deux au match précédent, le FC Renaissance du Congo tenait à requinquer son moral avec une victoire. Et rapidement, les joueurs de l'entraîneur José Mundele ont ouvert la marque par Maboti Kusema d'une tête croisée en reprenant un centre à la 9e mn. Mais les Kamikazes lushois du nouvel entraîneur Joseph François Médard Nseka Zi Matamba, dit " Beef ", ont répondu en égalisant à la 44e mn par Banze Ngoy. En seconde période, il n'y a pas eu de but, en dépit d'une domination dans l'entrejeu des locaux.

Notons que le onze de départ du coach Joseph Nseka s'est composé du gardien de but Mujinga Kasongo, des joueurs de champ Don Makengele, Kafwak Kakung, Mwamba Nzambi le capitaine, Héritier Nawej, Yembi Kisaku, Kabasele Makanda, Kalond Mwangal, Tshal Musans, David Mwakasu et Banze Ngoy. Sur le banc des remplaçants, on a noté les présences du gardien de but Ekono Mayala, et Florent Atsi, Nathan Betu, Ifeme Imama, Israël Kasanda, Issa Namuzirhu, Kanteng Kawang, Mboma Kitoto et Mutshaïl Kapend.

L'entraîneur José Mundele des Renais de la capitale a titularisé le gardien de but Pululu Kingu, et dans le champ, Exaucé Mufuele, Kambo Alife, Magassa Batiga, Makanda Manganga, Onoya Sangana, Chekina Azubeli, Okito Kazadi, Mbala Tshitan, Maboti Kusema, Mukoko Mayayi. Cinq joueurs ont débuté sur le banc, notamment Kalala Mulumba, Nlandu Ndomnasi, Christian Kalala, Benkiki Bongoyi et Bukaka Nzau. Avec ce résultat d'égalité, Lubumbashi Sport dispose de douze points gagnés en dix sorties. Pour sa part, Renaissance totalise huit points en dix matches.