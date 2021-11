Afrique Centrale: Afrima Awards 2021 - Fally Ipupa désigné meilleur artiste d'Afrique centrale

Le chanteur international congolais a récemment été consacré meilleur artiste masculin d'Afrique centrale, lors de la cérémonie de remise des Prix All Africa Music Awards (Afrima 2021), qui a eu lieu le 21 novembre à Lagos, au Nigeria.

Fally Ipupa a été également recomposé du prix de " Meilleur duo ou groupe en danse ou chorégraphie africaine " grâce au titre " Berna rmx ", en collaboration avec l'artiste nigérien Flavour et tanzanien Diamond Platnumz. " Je vous dédie ces deux trophées Afrima, merci à vous !!! ", a publié l'artiste sur sa page Facebook.

De son vrai nom Fally Ipupa Nsimba, l'homme originaire de la République Démocratique du Congo (RDC) a su se hisser dans le monde musical tant national qu'international de par la richesse et la diversité de son talent. Surnommé Dicap la merveille, El Mara, 3x Hustler, El Rey Mago ou encore El professor, Fally Ipupa est lui-même chanteur, danseur, auteur-compositeur-interprète et producteur.

Lors de cette cérémonie, plus de trente autres artistes du continent et d'ailleurs ont également été récompensés dans différentes catégories parmi lesquels Koffi Olomide " Prix légendaire " ; Shan'l " Meilleure artiste féminine Afrique centrale " ; Majoos " Meilleur artiste en duo en Afrique contemporaine " avec son titre "Ndoto" en featuring avec Koffi Olomide ; Wizkid et Tems " Meilleure collaboration africaine " ...

Initié par le Comité international Afrima, en collaboration avec l'Union africaine, All Africa Music Awards est un événement qui a pour but de célébrer l'excellence de la musique et de la culture africaines, récompenser les artistes émergents ainsi que les talents établis, promouvoir et présenter les artistes africains et leur musique à la population continentale et à un public mondial, créer une croissance durable de l'industrie musicale africaine en tant que contributrice aux économies nationales et continentale.