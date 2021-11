Congo-Kinshasa: 7e ART - Moyindo Mpongo parti pour imposer sa marque sur le continent

L'acteur, qui n'est plus à présenter à Kinshasa et même dans l'ensemble du milieu cinématographique du pays où son talent ne passe pas inaperçu, est en train de gagner sa place au-delà des frontières nationales. Il a remporté des prix à l'occasion d'événements internationaux, surtout africains, dont les deux derniers ramenés de la 6e édition du Sotigui Awards, au Burkina Faso.

Il n'y avait assurément pas plus heureux que Moyindo Mpongo au sortir de la soirée consacrant la fin de l'édition 2021 du Sotigui Awards, le 13 novembre. En effet, nominé dans trois catégories, il en est reparti les deux mains chargées à deux doigts de remporter aussi le Sotigui d'or qui lui aura échappé de justesse. Quoiqu'il en soit, à défaut d'avoir raflé la palme d'or, il était heureux des deux trophées qui lui ont été décernés, à savoir le Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique centrale et celui du public. Il faut avouer que ce n'est pas rien que d'être ainsi placé au faîte de la sous-région.

Au paroxysme de la joie, Moyindo Mpongo s'est confié avec bonheur au Courrier de Kinshasa à propos des deux nouvelles récompenses. Elles viennent s'ajouter à celles obtenues précédemment aux festivals Écrans noirs (Cameroun) et Vues d'Afrique (Canada) toujours pour son rôle apprécié dans le long métrage Heart of Africa, du réalisateur Tshoper Kabambi, directeur et fondateur de Bimpa Production. Que le film sorti l'an dernier le révèle à l'international après un parcours déjà appréciable dans le cinéma local le réjouit fortement. " Les deux prix que j'ai remportés au Sotigui awards 2021 honorent mon pays qui, dans le cinéma africain, n'avait pratiquement plus de place depuis "La vie est belle" avec Papa Wemba ", a-t-il affirmé non sans grande fierté.

Redorer l'image du cinéma congolais

Fort de sa bonne fortune, eu égard à l'heureuse tournure que connaît sa carrière depuis peu, le jeune acteur se sent pousser des ailes. En effet, il estime qu'être ainsi primé dans les rencontres internationales hors de l'écosystème du cinéma congolais en construction n'est pas rien. En effet, il n'a pas tort s'il faut considérer le contexte encore difficile dans lequel essaie d'émerger le cinéma national sans soutien réel du pouvoir public. Qu'à cela ne tienne, Moyindo se nourrit d'une certitude : " Ceci n'est qu'un début pour redorer l'image de notre cinéma et lui faire reprendre sa place po biso nde to banda makambu ya ba vrais films na Afrique centrale ( Car nous sommes les pionniers du vrai cinéma en Afrique centrale ".

En effet, l'on comprend l'ambition et le grand optimisme qui l'habite alors qu'il pose avec fougue ses marques. Il a du reste bon espoir d'inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du cinéma continental pour commencer dès lors que son talent est désormais reconnu par-delà son pays. L'avenir, Moyindo Mpongo l'imagine plein de nouvelles aventures à vivre tout en étant couronné d'heureux succès au travers du globe.

Il convient de souligner que le Sotigui Awards a été créé pour honorer la mémoire de l'illustre cinéaste Sotigui Kouyaté, icône du cinéma africain mort en 2010. L'événement, partenaire privilégié de son aîné, le Fespaco, assure la promotion des meilleurs acteurs africains et de sa diaspora dont le jeu d'acteur est jugé remarquable.