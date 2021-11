Congo-Brazzaville: Coopération - L'UE entend intensifier ses relations avec le pays

Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne (UE) en République du Congo, Giacomo Durazzo, a fait part, le 25 novembre à Brazzaville, de la volonté de son institution d'intensifier et améliorer la coopération avec le Congo en vue de renforcer davantage leur partenariat.

Giacomo Durazzo s'est exprimé lors d'une rencontre avec le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso.

L'entretien entre les deux personnalités a constitué un cadre d'échanges directs ayant permis d'évaluer leur coopération. Giacomo Durazzo, à cet effet, a procédé à la présentation de l'état des lieux de l'exercice de programmation du nouveau partenariat entre l'UE et le Congo, des secteurs de priorités ainsi que l'identification d'un certain nombre de projets et programmes à lancer dans les prochains mois.

" C'était une prise de contact très intense et intéressante pour faire un peu le bilan rapide de la coopération entre l'Union européenne et le Congo et pour projeter le futur. La coopération avec le Congo est déjà très bonne et peut encore s'intensifier, s'améliorer ", a déclaré l'ambassadeur de l'UE, Giacomo Durazzo

Les relations entre l'UE et la République du Congo reposent sur la stratégie de développement. Celles-ci visent à soutenir l'intégration régionale (notamment par la réparation des infrastructures de transport et la diversification de l'économie) et la bonne gouvernance. Un partenariat au beau fixe qui existe depuis de longues années.