Cote d'Ivoire: Santé - Les personnes du troisième âge instruites sur les bienfaits du sport après des consultations gratuites

Le ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale a organisé, le mercredi 24 novembre 2021 à Vavoua, une marche sportive à l'intention des personnes du 3ème âge afin d'améliorer considérablement leur santé et de prolonger leur vie .

A cette occasion, le ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale a instruit les séniors sur les bienfaits du sport et ce après leur avoir fait bénéficier des tests de dépistage de maladies métaboliques, et de vaccins contre la Covid-19.

Ce sont environ 2000 personnes âgées, accompagnées des autorités administratives et quelques ex-footballeurs internationaux, qui ont effectué cette marche sportive ayant débuté à la mairie de Vavoua pour finir au stade municipal de ladite commune. À cette occasion, Golé Bi Golé Guillaume, un médecin de la place a exhorté les personnes du 3ème âge à la pratique régulière d'activités physiques pour leur permettre d'éviter les maladies métaboliques telles que le diabète et l'hypertension artérielle.

Il a ajouté que grâce à la pratique du sport, ces personnes âgées pourront se maintenir longtemps en bonne santé et surtout, elles garderont la forme pour leurs activités physiques comme les ménages. Abordant dans le même sens, Mme Sangaré Séidja a témoigné que grâce au sport, sa tension artérielle est stable. Sans médicament, elle ne fait plus de crise.

Les seniors ont après avoir bénéficié de séances de fitness et de conseils pratiques sur la nutrition ainsi que sur les bienfaits du sport, exprimé leur reconnaissance au Gouvernement pour cette initiative et témoigner de leur inclusion dans le tissu social en Côte d'Ivoire. À titre de rappel la JIPA 2021 est une occasion pour rendre hommage aux personnes âgées, pour sensibiliser la population sur leurs droits tout en montrant des possibilités et des défis liés au vieillissement.