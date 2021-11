Maroc: Le pays reconduit à la représentation du groupe arabe à la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale de l'UIP

Madrid — Le Maroc a été reconduit, jeudi à Madrid, à la représentation du groupe géopolitique arabe à la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale de l'Union Interparlementaire (UIP).

Cette décision a été prise à l'unanimité lors de la réunion préparatoire du groupe arabe, tenue en marge des travaux de la 143e Assemblée de l'UIP (26-30 novembre), en présence des présidents de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami et de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara.

Le Maroc, dont le mandat prendra fin en avril 2023, assumera le rôle de coordonnateur principal du Groupe arabe auprès de l'UIP et de ses positions communes sur les questions cruciales de la paix et la sécurité

La Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale de l'UIP fournit aux Parlements membres le cadre politique nécessaire pour une action efficace contre les menaces mondiales dans ce domaine.

En sa qualité de forum essentiel sur le sujet, elle analyse les développements dans les domaines de la paix et de la sécurité et contribue à la formulation et la mise en œuvre des ripostes à ces menaces.

Outre son principal objectif lié à la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde, la Commission se penche également sur la prévention des conflits et le maintien et la consolidation de la paix.

L'Union Interparlementaire (UIP) tiendra son 143e Assemblée du 26 au 30 novembre à Madrid. Des centaines de membres et délégués de l'UIP du monde entier se réuniront en présentiel à l'occasion de cette grand-messe mondiale de parlementaires pour débattre des moyens à même de surmonter les divisions et renforcer la cohésion pour relever les défis actuels de la démocratie.

Cet évènement connaîtra la participation des présidents des Parlements nationaux, des membres des délégations des pays membres de l'UIP et de représentants de syndicats et d'organisations parlementaires régionales en qualité d'observateurs permanents.