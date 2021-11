Maroc: Covid-19 - Le pays suspend les vols avec la France

Le Maroc suspend les vols réguliers à destination et en provenance de la France, alors que la situation sanitaire se dégrade à nouveau dans l'Hexagone. La mesure, annoncée par le ministère marocain des Affaires étrangères, devait entrer en vigueur à partir de ce vendredi minuit, heure française, mais a été reportée au dimanche 28 novembre.

L'annonce intervient quelques heures après le renforcement des mesures sanitaires en France.

" Les autorités marocaines ont décidé de décaler la suspension des vols directs en provenance de France jusqu'au dimanche 28 à 23h59 au lieu du vendredi 26 novembre 2021 ", a écrit sur son compte Twitter le ministère marocain des Affaires étrangères.

La France, son premier partenaire économique, affronte une cinquième vague de Covid, alors que le royaume chérifien, au contraire, a vu la situation épidémiologique s'améliorer très nettement, ce qui a permis aux autorités marocaines de lever il y a quelques jours le couvre-feu nocturne qui durait depuis des mois.

Depuis plusieurs semaines, le Maroc avait renforcé ses contrôles pour les voyageurs en provenance d'Europe, d'Algérie et de Tunisie : passe sanitaire et test PCR négatif obligatoire, contrôle par caméras thermiques et thermomètre électronique. Ils risquaient d'être renvoyés dans leur pays d'origine s'ils étaient positifs.

Le mois dernier les autorités marocaines avaient également suspendu les vols depuis et vers l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie, à cause de l'évolution de la situation sanitaire dans ces pays.