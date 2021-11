Cote d'Ivoire: Distinction - Ben Badi immortalisé par " Foot d'or "

Aboulaye Traoré dit Ben Badi a été immortalisé par " Foot d'or legend ", le mardi 23 novembre 2021, dans un hôtel à la Riviera 3 à Cocody. Cela, en prélude à la cérémonie de consécration des " 11 immortels du football ivoirien " prévue en décembre prochain pour laquelle, il a reçu sa carte d'invitation.

" J'ai eu la chance de faire partie d'une génération de joueurs qui était prête pour moi. Et je me suis investi à fond. C'est ce qui m'a valu d'être immortel. C'est pour moi une fierté et cela démontre qu'on a vécu utile. Il est important de recevoir ce genre de prix de son vivant ", s'est réjoui le champion d'Afrique 92.

Il a profité de cette sobre cérémonie pour s'adresser à ces jeunes frères de la sélection ivoirienne de football qui viennent de se priver du Mondial qatari. "Je tiens à dire à la jeune génération qu'on peut être bon en club mais l'équipe nationale, c'est tout un état d'esprit. Quand on veut faire du football sa profession, il faut y mettre du sérieux. Je n'étais pas le plus parfait des joueurs mais j'étais correct dans ce que je faisais. Quand on porte les couleurs nationales, il faut se donner à fond, il faut jouer avec son cœur et il faut toujours répondre présent quand on a besoin de toi ", a lancé l'ex-sociétaire du Sporting Braga (Portugal), du Fc Metz, et du Fc Sète (France) et de Al-Urooba job (Arabie Saoudite).

Pour rappel, " Foot d'or legend " a déjà célébré individuellement Aurier Serge, Kolo Touré et Laurent Pokou (gerbe de fleur déposé sur sa tombe à Tiassalé ). D'autres noms tels que Alain Gouaméné, Yaya Touré, Didier Drogba... figurent parmi ces personnalités qui ont marqué le football ivoirien de 1940 à nos jours selon le jury composé de journalistes sportifs notamment Anne-Marie N'Guessan, Rash N'Guessan, Ricardo Xama, Benson Pierre Ackah et Brou Konan Bertin.