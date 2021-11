Cote d'Ivoire: Filière oléagineuse - Des industriels se fixent de nouveaux défis

L'Association des industriels de la filière oléagineuse de l'Uemoa et de la Cedeao (Aifo) célèbre son 20e anniversaire. À cette occasion, les membres de cette faitière sous régionale se sont retrouvés le jeudi 25 novembre 2021 à Abidjan-Plateau pour se fixer de défis nouveaux à relever pour dynamiser leur filière.

Pour son président exécutif, l'ivoirien Christophe Koreki, l'Association qu'il dirige doit recentrer ses enjeux stratégiques afin de les adapter aux nouveaux challenges.

Puisque, la croissance démographique de l'Afrique entraine des déficits alimentaires, notamment en huile, avec une demande de plus en plus forte en zone Uemoa et Cedeao. L'Aifo entend donc contribuer à combler ces déficits par la sensibilisation des acteurs à la culture et à la production des produits oléagineux.

C'est dans ce cadre que l'Aifo a décidé de réaliser un plan stratégique pluriannuel 2021-2025 orienté vers des axes principaux. L'association veut alors mobiliser et consolider ses ressources afin de se donner tous les moyens de mener ses activités stratégiques, de réussir ses missions et d'atteindre ses objectifs. Pour ainsi conférer à la faitière, le statut d'une institution active et productive, reconnue aux plans régional et international.

Outre ce défi, l'association compte développer la coopération entre les sociétés industrielles des pays de l'Uemoa et de la Cedeao en matière de politiques, de programmes, de projets, d'équipements et de renforcement de l'intégration commerciale régionale.

Aussi, les industrielles de la filière oléagineuse ambitionne-t-elle d'étendre la portée de leur association aux autres États de la cedeao, au-delà de ceux actuels de l'Uemoa, d'où la nouvelle dénomination, Aifo-Uemoa-Cedeao.

En plus, la faitière veut rendre plus visibles ses actions, en améliorant sa politique de communication et de représentation aux côtés des gouvernements, des institutions, de leurs partenaires et membres.

" Ce sont-là les grands défis que nous avons à relever pour l'évolution future de notre association et qui s'inscrivent dans l'objectif d'un développement durable de la filière oléagineuse dans notre sous-région, source de création d'emplois, de lutte contre la pauvreté, de prospérité, de richesses, et d'un renforcement durable de la sécurité alimentaire ", a souhaité Christophe Koreki, président de l'Aifo, par ailleurs Directeur général de la société Palmci.

Le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, Michel Malan, a pour sa part, fait savoir que la vision du gouvernement ivoirien, qui est de l'accélération de l'agro-industrie.

Fondée en 2000 à Abidjan, l'Aifo est une interprofession qui regroupe des acteurs de plusieurs filières oléagineuses issues de l'espace Uemoa-cedeao notamment le Coton, le Karité, l'arachide, le soja et l'huile de palme.

Pour ce 20e anniversaire, une centaine de participants sont venus de six pays notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.