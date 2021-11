Cote d'Ivoire: Appui à la compétitivité industrielle - L'Union européenne décaisse 5,9 milliards de FCfa

Le deuxième Programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale (Pacir 2), lancé depuis le mois de janvier 2021 en Côte d'Ivoire, a atteint sa vitesse sa croisière.

A ce jour, 70 très petites et moyennes entreprises (Tpe), ont été sélectionnées par l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire (Adci) qui exécute ce programme. Parmi lesquelles, 60 bénéficient déjà d'un accompagnement. Ces chiffres ont été livrés hier, jeudi 25 novembre, au cours d'une conférence de presse, à l'hôtel Palm-Club, à Cocody, par Mme Camille Niamké, directrice des opérations de l'Adci. Cette rencontre, qui a avait pour but de faire le point sur la mise en œuvre du Pacir 2, a enregistré la présence de Stéphane Brossard, chef d'équipe Croissance inclusive durable, à la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire et celle de Mohamed Diabaté, directeur général de l'Adci.

Selon la directrice des opérations de l'Adci, les 70 entreprises déjà sélectionnées, bénéficieront toutes, de ce programme d'ici fin décembre. Elle a aussi noté que 34 entreprises sur les 70 déjà sélectionnées sont gérées par des femmes et 10 autres, par des jeunes de moins de 35 ans. " 50% des entreprises sont dans le secteur des fruits et légumes, 14% dans le secteur du manioc, 10% dans le secteur des services et du coton textile, 6% dans le caoutchouc, 8,5% dans le cajou qualité, et 1,5% dans le cuir ".

Elle a en outre, précisé que pour être éligible au Pacir 2, l'entreprise intéressée devra être dans une activité de transformation industrielle opérant dans l'un des secteurs cibles. A savoir, fruits/légumes, textiles/habillement, cuir, plastique/caoutchouc, technologie de l'information et de la communication, recyclage et Énergies renouvelables.

L'entreprise devra aussi être en production effective et continue depuis au moins 12 mois. Elle devra disposer d'un effectif compris entre 3 et 20 employés permanents déclarés à la Cnps et devra enregistrer un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 120 millions de FCfa. Dans le même sens, le Directeur général de l'Adci, a souligné que le Pacir 2 est financé par l'Union européenne. Il a pour but, d'accompagner au total, 150 très petites entreprises du pays sur une période de trois ans. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il est financé à hauteur de 9 millions d'euros, soit 5,9 milliards de FCfa. Le Pacir2 comporte, selon lui, trois composantes complémentaires.

A savoir, l'accompagnement des très petites et micro entreprises, le renforcement des organisations intermédiaires, des agences d'appui aux entreprises et l'amélioration de l'environnement des affaires. " La composante "accompagnement des très petites et micro entreprises" est exécutée par l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire (Adci), grâce à une enveloppe de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de FCfa ", a-t-il poursuivi.

Le Directeur général de l'Adci a aussi ajouté que l'adhésion à ce programme permet aux entreprises de bénéficier d'avantages, sous forme de prestations de mise à niveau, prises en charge à 100% par le programme. Il s'agit notamment d'un diagnostic global et stratégique assorti d'un plan de mise à niveau ; un plan d'affaires permettant de lever des financements pour les investissements matériels ; de missions de conseil et d'assistance technique.