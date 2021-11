Cote d'Ivoire: Rgph 2021 - 60% des ménages recensés à Abobo à moins d'une semaine de la fin de l'opération

Le coordonnateur du Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph) à Abobo, Brahima Touré, a annoncé, le 22 novembre, qu'à moins d'une semaine de la fin de l'opération, ce sont seulement 60% des ménages qui ont été recensés.

Il a donné cette information au cours d'une séance de travail initiée par la mairie, avec la collaboration de l'Institut national de la statistique (Ins), pour sensibiliser les populations à se faire recenser dans le délai requis. Selon lui, 1 522 personnes sont déployées sur le terrain pour le recensement des personnes dans cette commune. Il a, par ailleurs, déploré l'insécurité dans des sous-quartiers de la commune et la réticence de certaines communautés étrangères à se faire recenser. Au cours de cette rencontre, les guides religieux, les chefs traditionnels, les chefs de communauté ainsi que les responsables de jeunesse ont été invités à sensibiliser les populations pour que le Rgph soit une réussite à Abobo.

Le coordonnateur national du Rgph, Aka Doré et le directeur général de l'Ins, Doffou N'Guessan, ont rappelé que le recensement est une opération de développement et non politique. " C'est selon la taille de la population que le gouvernement planifie les actions de développement dans une localité donnée ", a fait savoir Aka Doré. Pour lui, cette opération permet de voir le niveau de pauvreté des populations.

Ils ont donc ,une fois de plus, invité les populations à se faire recenser. La première adjointe au maire, Jeanne Peuhmond, au nom de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, a remercié le directeur général de l'Ins et son équipe pour avoir effectué le déplacement afin d'expliquer le bien-fondé du recensement aux populations. Le recensement général de la population et de l'habitat a démarré le 8 novembre et prendra fin le 28 novembre sur l'ensemble du territoire national.