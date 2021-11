Congo-Kinshasa: Congo Hold-up - Réunion entre la BGFIBank et l'Inspection générale des finances

La BGFIBank a été mise en cause par l'enquête sur des détournement d'argent publics effectuée par un consortium de médias dont RFI.

La rencontre de ce jeudi 25 novembre 2021 avait pour but de discuter du possible remboursement par cette banque d'argent irrégulièrement obtenu du Trésor public. La réunion se serait déroulée sans heurts et les discussions devraient se poursuivre sur quelques jours.

" La réunion a eu lieu, les travaux vont se poursuivre, peut-être pendant quelques jours, et nous allons nous retrouver pour les conclusions. " Sous le sceau de l'anonymat, un des participants à cette concertation n'a pas voulu en dire plus. Il insiste sur l'objectif de cette réunion qui a été bien défini dans la lettre d'invitation lancée par l'Inspection générale des Finances, à savoir convenir des modalités pratiques du remboursement de 43 millions de dollars prélevés par le BGFI dans le compte de la Banque centrale du Congo.

Bien avant cette réunion, les dirigeants de la BGFI se sont montrés quelque peu conciliants. Dans un communiqué de presse, le groupe BGFI a, mercredi, condamné " avec la plus grande fermeté les actes contraires à la loi et à l'éthique qui ont pu être commis par le passé " au sein de sa filiale en RDC et dont ses préposés auraient pu éventuellement être auteurs ou complices à des degrés divers.

La banque a également promis sa pleine coopération avec les instances étatiques en charge de ce dossier, c'est-à-dire le ministère des Finances, le parquet général, l'Inspection générale des finances et la Banque centrale du Congo.