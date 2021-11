Madagascar: Prévention des violences sexuelles - Formation des jeunes dans les fokontany

Un millier de jeunes issus de huit grandes villes bénéficieront d'une formation pour prévenir les violences sexuelles. Les clubs d'enfants et jeunes au niveau des fokontany seront les cibles principales.

Plus d'un millier de jeunes à former. C'est l'objectif d'ECPAT France (End child prostitution and trafficking for sexual purposes) dans le cadre de la mise en œuvre du projet " miralenta " (Mobiliser, Impliquer, Renforcer les Acteurs Locaux dont les Enfants à devenir des miliTants et des Ambassadeurs) dont la signature de l'accord de partenariat avec le ministère de la Jeunesse s'est tenue, hier, à Andavamamba. ECPAT France a développé un programme de santé sexuelle et équité de genre qui sera dispensé auprès des jeunes des fokontany pour prévenir les violences sexuelles et favoriser des relations saines, égalitaires et sans violence entre les filles et les garçons.

" Ce projet cofinancé par la délégation de l'Union européenne et l'Agence française de développement (AFD) interviendra dans huit grandes villes du pays à savoir Antananarivo, Antsirabe, Morondava, Toamasina, Taolagnaro, Mahajanga, Toamasina et Nosy-Be. Sur le long terme, les actions et interventions mises en œuvre visent à protéger, encadrer et accompagner les adolescents et les jeunes à adopter des comportements responsables afin qu'ils puissent accomplir leur potentiel, jouir de leurs droits fondamentaux et prendre les meilleures décisions pour leur vie future " , selon la directrice pays ECPAT France à Madagascar, le Dr Annick Andriamaro.

Prévention. L'éducation à la sexualité reste encore un sujet tabou, pourtant, elle est indispensable dans le cadre de la prévention des violences et de la grossesse précoce. Elle joue un rôle important dans le développement des jeunes, selon, à son tour, le directeur général de la jeunesse auprès du Vice-ministre en charge de la jeunesse, le Dr Norohaingo Rakotoseheno. " Une bonne éducation conduit à un comportement sexuel plus responsable, moins violent, plus sain et moins de grossesses non-désirées. L'éducation à la sexualité est d'une efficacité optimale lorsque tous les acteurs œuvrant dans ce domaine accompagnent leurs actions par des initiatives communautaires ", a-t-elle précisé.