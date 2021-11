Madagascar: Live - Du reggae à Isandranata à Antanimena

Ce n'est pas la première fois qu'on entend la nouvelle génération proposer des musiques hybrides où se marient l'ancien et le contemporain, l'acoustique et l'électronique.

Isandranata fait partie de ce collectif qui poursuit ce qu'ont pu amorcer certains de leurs aînés dans les années 90. L'artiste rassemble le tout sous une même identité et tente de piocher ici et là un rythme et une couleur.

Il innove par sa volonté de créer un son inédit basé sur un reggae assumé. Quant à la mondialisation, il l'atteint par ses parfums modernes qui viennent illuminer son folk acoustique sculpté dans l'héritage culturel de la région Betsileo et les hautes terres centrales. Si les morceaux que chante aujourd'hui Isandranata sont si communicatifs, c'est que son pari artistique de faire vivre sa musique bat toujours aussi fort dans ses refrains.

Isandranata est un collectif qui invente sa musique, et démarche en phase avec la culture de la génération 1990. Les morceaux à base d'incantations et de percussions sont acoustiques et s'étirent sur de longues durées.