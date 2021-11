Madagascar: Fédération Internationale du Tourisme - Shyn et Denise décorés

Omniprésents dans le paysage musical malgache, Shyn et Denise ont enfin été sacrés médaillés d'or des Arts et de la Culture internationale le 24 novembre 2021 dernier. En effet, comme ont pu le faire avant eux ses aïeux, le couple a fortement contribué à l'enrichissement de la musique malgache.

L'Empire Makua. Quand on les voit chanter sur scène, ils nous rappellent la populaire série Empire. Ils ont construit un empire musical, voire une industrie du disque, sans vouloir exagérer.

Apparus au début des années 2000 sur la scène musicale malgache, Shyn et sa femme Denise, autodidactes, ont d'abord été les stars du RnB-Soul dans la partie orientale de la Grande île. Aujourd'hui, ils sont devenus des personnages clés dans le monde culturel du pays, et leurs voix résonnent au-delà des frontières. Le couple a fondé un label pour enregistrer et diffuser ses chansons mais aussi pour encadrer la nouvelle génération.

En 2012, il propose une soul-électro-rap moderne et audacieuse avec des textes qui parlent d'amour et d'émancipation de la femme. Shyn et Denise ont ensuite continué leurs shows électrisants. Autour d'eux gravite et rayonne une communauté artistique : réalisateurs, musiciens, et même stylistes...

La musique de leur label Makua entertainment est une référence. La tradition est présente par le biais, notamment, d'emprunts linguistiques avec des sonorités bien choisies, par exemple dans l'album Tsara Joro. L'innovation imprègne totalement la façon dont leurs chansons sont conçues et enregistrées.

Innovateurs de " Tamaga ". La mondialisation, enfin, sous-tend leur histoire, leur formation musicale et leur parcours. Humbles et conscients, Shyn et sa femme ne cachent pas leur ambition : emmener Madagascar au reste du monde. Ils sont d'ailleurs au cœur d'une Grande île musicale qui bouge. Si la tradition du pays coule dans leurs veines, l'innovation les fait vivre, puisqu'ils en sont des protagonistes, intellectuellement, culturellement et socialement.

Enfin, la mondialisation les a toujours nourris avec des morceaux de la musique urbaine qu'ils écoutent depuis l'adolescence. Plus que des allers-retours, il s'agit sans doute d'un processus de dialogue permanent où la curiosité joue un grand rôle. Omniprésents dans cette culture d'échange, ils en sont devenus les ambassadeurs. Les musiques dont ils se font l'écho confirment une impressionnante diversité.

On peut parler d'une professionnalisation du groupe, qui a quitté un artisanat créatif pour un travail en studio aux normes internationales, sans que sa musique soit pour autant transformée ou formatée. L'innovation dans la modernité, tel est le slogan de Denise et son mari.