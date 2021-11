Madagascar: Le CFFA débarque en Pro League !

La logique a fini par l'emporter avec l'entrée en lice du Centre de Formation de Football Andoharanofotsy dans la grande famille de la Pro League. Un moment contesté, cette entrée a soulevé des vagues en raison du forfait du club en Coupe de la Confédération, la Pro League craignait même une sanction de la CAF.

Mais la défense en béton a fini par payer car Tôta Henintsoa Rakotoarimanana n'a pas évoqué leurs difficultés financières, mais l'absence de vols reliant Antananarivo à Luanda. Le président de la Ligue d'Analamanga l'a dit : ce jeune club n'a pas les moyens de louer un avion spécial comme l'ont fait les Angolais. Même les arbitres de la rencontre à Mahamasina ont rallié Tana avec un avion cargo. Le CFFA débarque donc en Pro League avec des ambitions justifiées car il a un effectif pléthorique composé des meilleurs joueurs d'Analamanga auxquels s'ajoutent les deux " Seychellois ", Rinho et Jonah.

Le CFFA se trouve dans la conférence Sud avec Disciples FC, Elgeco Plus, Dato FC, JFC Toliara, Zanakala, 3FB Toliara et Mama FCA. Le club d'Andoharanofotsy fait partie des favoris avec Elgeco Plus et Disciples FC qui a réussi à se libérer de l'emprise de la CNaPS Sport et qui entend franchir un nouveau palier avec ses jeunes recrues lors d'un test, mais aussi avec l'aide de Le Xavier, l'ancien de Fosa Juniors qui va retrouver le public du stade Vélodrome d'Antsirabe où le club reçoit ses matches. Dans la Conférence Nord, il y aura bien sûr Fosa Juniors qui affiche clairement ses ambitions. Mais attention, car ils n'auront pas la partie facile avec le COSFA, JET Kintana, Ajesaia, Five FC et le nouveau venu AS Fanalamanga. USCAFoot et Tia Kitra complètent ce groupe beaucoup plus difficile que celui de la Conférence Sud.

Les matches débuteront sur plusieurs sites avec des matches en aller et retour pour cette phase de poule. Les quatre premiers disputeront les quarts de finale en élimination directe.

Les demi-finalistes sont regroupés dans la fameuse Poule des As tandis que les derniers des matches de poules sont relégués en Division 2 nationale.