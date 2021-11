Sénégal: Le projet "Dekkal Geej" vise à améliorer la gestion durable des pêches (coordonnateur)

Saly-Portudal (Mbour) — Le projet Feed the future, communément appelé "Dekkal Geej", ambitionne d'améliorer la gestion durable des pêches, en vue d'une biodiversité et d'une résilience des communautés côtières, a indiqué jeudi son coordonnateur, l'Américain, Jon Anderson.

"L'objectif global du projet consiste à améliorer la gestion durable des pêches en vue d'une biodiversité et d'une résilience des communautés, en s'appuyant sur la demande et l'engagement des parties prenantes en faveur du renforcement d'une gestion plus résiliente, plus responsable et plus équitable", a notamment dit M. Anderson.

S'exprimant à Saly-Portudal (Mbour, ouest) au cours d'une session de renforcement des capacités des membres du Réseau national des Conseils locaux de la pêche artisanale (RNCLPA), il a ajouté que ce projet travaille aussi pour le renforcement de la capacité institutionnelle de cogestion décentralisée des pêches à tous les niveaux de la gouvernance, entre autres.

D'un coût global de 15 millions de dollars pour une durée de cinq ans, ce projet qui prend fin en 2024 vise à mettre en place un système de gestion des pêches durable, équitable et inclusif, avec la conservation de la diversité biologique, la régénération des stocks prioritaires, le renforcement de la résilience des communautés et de la sécurité alimentaire.

Ce projet émane de l'Initiative alimentaire pour l'avenir et du Programme résilience et conservation de la biodiversité de l'Agence des Etats-Unis d'Amérique pour le développement international (USAID), Winrock.

"Pour ce faire, nous nous appuyons sur les CLPA qui constituent un dispositif très important pour aller vers une pêche durable au Sénégal. C'est pourquoi pour ce projet, le plaidoyer est très important pour aider les acteurs à jouer pleinement leur rôle, à travers des campagnes de sensibilisation", a déclaré Jon Anderson.

Relevant que les acteurs de la pêche artisanale travaillent "durement, avec des contraintes mais aussi des avantages", il a plaidé pour la mise en place d'un cadre de concertation entre les acteurs et l'Administration des pêches, pour une meilleure gestion du secteur des pêches.