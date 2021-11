Ile Maurice: Chris Bos - "Avec les deux remorqueurs de '200t-bollard pull', on aurait pu renflouer le vraquier"

La cour d'investigation sur le drame du "MV Wakashio" a repris ses travaux en visioconférence hier, avec des témoins étrangers. Le "Salvage Master" de la compagnie néerlandaise a ouvert le bal des auditions. Il était représenté par Me Richard Gunn, un avocat londonien, et Me Shailesh Seebaruth, le représentant local.

Lors de sa déposition, le Salvage Master de la compagnie néerlandaise SMIT Salvage, Chris Bos, a fait ressortir qu'il a été informé le 6 août, (NdlR, après le déversement d'hydrocarbures dans le lagon de Pointed'Esny), d'un départ pour Maurice. "J'ai débarqué le 9 août. Pendant ma quarantaine, j'ai dû assister à des briefings quotidiens à Blue-Bay", répond-il à une question du président du panel, l'ancien Puisne Judge Abdurafeek Hamuth. Le Salvage Master dira également qu'on lui a demandé de porter assistance à l'équipe sur place car la situation se détériorait. Ce n'est que le 11 août qu'il a commencé à signer les rapports quotidiens sur l'avancement des opérations.

L'assesseur Johnny Lam Kai Leung, Marine Surveyor, l'a interrogé sur la présence d'autres remorqueurs à proximité, à la place de l'AHT Boka Expedition, arrivé le 7 août, et de l'AHT Boka Summit, arrivé le 11 août, qui étaient encore loin. Il répondra qu'il a appris qu'il n'y avait aucun remorqueur dans les environs à ce moment-là. "AHT Summit came when I was handling the operations." À une question du président Hamuth, qui voulait savoir si SMIT disposait d'un remorqueur basé en Afrique du Sud, le témoin dira qu'il est affrété à la South African Maritime Safety Authority (SAMSA). "Aurait-il été possible d'entrer en contact avec SAMSA pour vous sous-affréter le remorqueur pour gérer cette affaire ?" poursuit-il. Chris Bos répond ne pas être au courant de ces discussions.

Le Salvage Master fait ressortir que, si les deux remorqueurs qui ont un bollard pull de 200 tonnes étaient là dès le premier jour, ils auraient pu renflouer le vraquier japonais. "Un des remorqueurs ne pouvait pas se connecter au Wakashio. Le vraquier était immense et le remorqueur peu puissant. " Un autre inconvénient, selon le Salvage Master, le Stanford Hawk ne pouvait pas se mettre aux côtés du MV Wakashio à cause des houles. C'est à ce moment-là que SMIT Salvage affrète Corail Hélicoptères pour le transfert des équipements du rivage ou du Stanford Hawk jusqu'au pont du vraquier. "Il y avait des problèmes avec Corail pour voler. Le Dhruv n'était pas disponible, étant en maintenance. On avait les petits hélicoptères (NdlR, Les Chetaks), qui n'avaient pas assez de capacité pour soulever les équipements."

Quand on lui demande pourquoi avoir rempli d'eau la cale no 8, Chris Bos dira que l'idée était de stabiliser le vraquier. "We wanted to stop the vessel from moving along the reef. The vessel was going up and down. To keep the vessel aground, we decided to fill hold No. 8." Il explique que la structure de la coque du vraquier a été compromise le 2 août. Finalement, en parlant du plan du 13 août pour remorquer la proue du vraquier en eau profonde, puis vers Alang en Inde, il dira ne pas savoir pourquoi le plan avait été changé. "Nous avions quatre propositions sur quoi faire de la partie avant. La décision a été prise de la saborder."

Le matin, trois officiers de la National Coast Guard ont été entendus, alors que le PC Nundlall de l'Ops Room a pour la deuxième fois fourni un certificat médical à la cour. Le PC Vishnu Abascousna, de l'Ops Room a été accusé de mentir à la cour, sauf quand il a dit qu'il n'avait reçu aucun appel du CSRS Pointe-du-Diable après 19 h 10-19 h 15. "This is the only time you were telling the truth", a fait remarquer l'assesseur Mario Geneviève. Une nouvelle audition est prévue le 14 décembre.