Togo: Les producteurs agricoles, commerçants et consommateurs informés sur le système international d'unités (SI)

Les ventes au Togo des produits agricoles, de pèche, de chasse et de leurs dérivés se font en mesure de paniers, tas (tubercules), ou à l'aide de bols (céréales) dont les capacités varient d'un marché à un autre, d'une région à une autre.

Dans ce cas, les bols utilisés par exemple dans les régions du sud sont nettement différents que ceux utilisés dans les régions septentrionales. Il en est de même pour la calebasse d'ignames qui varie de 30 à 100 tubercules selon les préfectures quelque soit leur forme et taille.

En 2019, le Togo a validé le document de l'étude de faisabilité pour l'instauration du système international d'unités (SI) et la principale recommandation est de sensibiliser les populations sur l'importance de ce système ; une activité boutée par la crise pandémique à coronavirus.

La validation de ce document est due au fait qu'il n'y ait pas d'unités de mesure fixes et uniformes sur les marchés du pays ; et il est difficile de rechercher avec exactitude le volume réel mesuré.

L'Etat togolais compte pendant trois ans amener sa population à une adhésion totale pour éviter les sources d'erreurs et de fraudes lors des transactions, l'utilisation de ce genre d'instruments de mesure porte préjudice au développement du commerce. Aussi, cette mesure pénalise les producteurs tout comme les consommateurs.

Les producteurs, commerçants et consommateurs de la région ont eu connaissance de la réforme ce 25 novembre à Dapaong. Ils sont, désormais, bien informés et vont relayer l'information sur l'utilisation des bol-mesures qui doivent nécessairement disparaitre au Togo. De même, la vente en tas doit être délaissée en faveur de la vente au poids par l'utilisation des instruments de mesure conventionnels tels que les balances et les bascules. Ce qui va permettre de réduire entre autres les conflits nés des procédures de mesurage ou des quantités mesurées et d'assurer la garantie publique dans les transactions qui se font au poids, de protéger les producteurs et les consommateurs et d'établir la confiance entre le vendeur et l'acheteur.

L'instauration du SI va donc augmenter le pouvoir d'achat aussi bien des producteurs que des consommateurs ; il permettra l'amélioration de leurs conditions de vie et vise le renforcement dans la lutte contre la pauvreté.