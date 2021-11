Maroc: Les pouvoirs publics doivent avoir conscience de l'importance du rôle que joue le service public de l'information à l'ère du numérique et des fake news (M. Hachimi Idrissi)

Dakar — M. Khalil Hachimi Idrissi, président de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), Directeur général de l'Agence Marocaine de Presse (MAP), a mis en avant l'importance du rôle que joue le service public de l'information en vue de donner une vraie information au citoyen et contrer les fake news, et ce dans un contexte mondial marqué par la digitalisation forcée et l'emprise des réseaux sociaux.

Les pouvoirs publics doivent s'intéresser davantage à leurs agences de presse et avoir conscience que le service public de l'information -télévision, les agences de presse, et autres médias publics-, "peuvent être une chance et un atout pour contrer les fake-news, donner une vraie information et donner les clés de compréhension au citoyen pour comprendre les évolutions du monde", a affirmé M. Khalil Hachimi Idrissi, qui était l'invité, jeudi soir, du Téléjournal de la chaine sénégalaise RTS1.

M. Hachimi Idrissi, qui a à cet égard mis l'accent sur l'importance de la 8ème Réunion du conseil exécutif de la FAAPA, qui tient ses travaux à Dakar, et évoqué la mission confiée à la Fédération atlantique, créée en 2014, a souligné que l'Agence de presse, "en tant qu'acteur du service public de l'information nationale, doit être au centre des préoccupations des pouvoirs publics".

"Nous voulons que les agences de presse soient au cœur du dispositif de l'information du pouvoir public, évidemment, en respectant toutes les règles liées à la diversité, au pluralisme et à la déontologie", a déclaré le président de la FAAPA sur le plateau de RTS1.

Évoquant la transformation digitale des agences de presse qui a été d'ailleurs le thème d'un séminaire organisé à l'occasion de la réunion de Dakar, M. Hachimi Idrissi a précisé qu'"il est claire que face au tsunami numérique, qui est en train d'emporter avec lui tous les médias traditionnels, les agences de presse, notamment africaines, se devaient de réfléchir sur une stratégie face à ce changement de paradigme".

"C'est un changement qui, à la fois bouscule sur le plan technologique et sur le plan du contenu, et aussi sur le plan de la vitesse de l'information", a dit le Directeur général de la MAP, qui a été reçu mercredi en compagnie des membres du Conseil exécutif de la FAAPA, par le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

M. Hachimi Idrissi a, d'autre part, jugé que "la digitalisation forcée peut être une opportunité" pour toutes les agences de presse, relevant dans ce sens que le métier du journaliste va durer et il s'adaptera, mais ce qui changent sont les vecteurs et les moyens qui sont devenus plus ouverts actuellement à tout le monde.

Il a par ailleurs noté que les orientations de la FAAPA sont axées essentiellement sur le partage d'expériences entre les agences africaines, la mutualisation des efforts et la formation de ses journalistes, le but, dit-il, étant de "faire en sorte que les considérations, notamment éthiques, déontologiques et professionnelles soient au coeur de notre démarche".

La FAAPA dispose d'un "site agrégateur" d'informations, "une véritable agence de presse", qui délivre l'équivalent de plus de 100 à 150 informations par jour, ce qui fait de ce site, la première source d'information africaine actuellement dans le monde, s'est-il réjoui.