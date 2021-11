Afrique de l'Ouest: Kundé 2021 - Duel entre Josey et Kerozen Dj pour la conquête de l'Afrique de l'Ouest

Jah Press et son comité ont dévoilé la liste des artistes en compétition dans les différentes catégories. La 20e édition des Kundé, la cérémonie de récompense des meilleurs artistes du Burkina Faso se tiendra, le 26 novembre, au Palais des sports de Ouaga 2000.

Évènement culturel majeur du continent, les Kundé sont aujourd'hui le rendez-vous musical le plus attendu des mélomanes, des médias, des artistes et des professionnels du show-biz burkinabè et africain.

Après la première conférence de presse qui a donné la liste des œuvres en compétition, Jah Press, le commissaire général des Kundé et son comité se sont présentés pour la 2e fois devant les journalistes, le 26 octobre 2021, à l'Hôtel Lancaster Ouaga 2000. L'objectif était de donner la liste des nominés dans les différentes catégories des Kundé 2021.

Cette édition prend en compte les œuvres sorties sur deux ans, du 1er mars 2019 au 28 février 2021. Ce qui fait que les nominés sont au nombre de cinq par catégorie au lieu de trois comme lors des éditions précédentes. Dix catégories de prix principaux et cinq de prix spéciaux forment les quinze catégories de l'édition 2021. Ainsi, dans la catégorie reine de la compétition, le Kundé d'Or, ce sont Amzy, Cisby, Dez Altino, Donsharp De Batoro et Imilo Lechanceux qui s'affronteront.

Dez Altino et Imilo Lechanceux ont déjà été lauréats de la récom-pense suprême de cet évènement qui s'est forgé une respectabilité internationale et qui conforte le leadership culturel du Burkina Faso.

Concernant les prix spéciaux, on assistera à deux duels fratricides dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. D'un côté, une confrontation entre les Ivoiriens Kerozen et Josey et de l'autre, entre les Togolais Santrinos Raphaël et Toofan.

Des duels similaires s'observent dans le Kundé du meilleur artiste de l'Afrique centrale avec les oppositions entre les Camerounais Darina Victry et Ko-C, d'une part et les Congolais de la Rdc, C. INOSS-B et Samarino, d'autre part.

Dans la catégorie du Kundé du meilleur artiste étranger vi-vant au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire impose sa suprématie au pays des hommes intègres. Le trophée ira certainement au pays des Éléphants. Le bras de fer fraternel se jouera entre Barsa 1er, Bibich Sérénité (lauréat en 2019), DJ Djeff le Massa, Mister Melo la Mélodie et Mty.