Sénégal: Marseille / Bamba Dieng - " On a mal entamé le match, on a eu des occasions "

En déplacement à Galatasaray ce jeudi pour le compte de la 5e journée de la League Europa, Marseille s'est incliné sur le score de 2-4. L'attaquant sénégalais, Bamba Dieng a réagi après cette défaite.

Dos au mur avant même leur déplacement, les Marseillais devaient l'emporter sur le club turc pour espérer se qualifier. Malheureusement, cette défaite concédée a mis fin aux rêves des Phocéens.

Titulaire au cours de cette rencontre, l'attaquant sénégalais de 21 ans a confié, à la fin que sa formation a mal entamé le match.

" On a mal entamé le match, on a eu des occasions, mais on n'a pas réussi à terminer nos actions. Il va falloir travailler là-dessus, il faut faire mieux dès le prochain match. Si cette élimination peut entamer le mental de l'équipe ? Non, même pas. On reste solide et concentré sur les autres matchs, il va falloir réagir par des victoires ", a déclaré l'international sénégalais au micro de RMC Sport.

A défaut de se qualifier pour le prochain tour de la League Europa, Marseille va tenter de terminer à la 3e place pour valider son ticket pour l'Europa Conférence League.