Afrique: Préparatifs CAN 2021 - Les Eléphants et Requins bleus comme adversaires pour les Panthères

C'est le programme des matchs amicaux qui attend le groupe gabonais qui devra affronter ces deux sélections du continent en guise de préparation.

Les Panthères du Gabon seront en mis au vert aux Emirats Arabes Unis durant quelques semaines, avant de revenir au pays pour un ultime regroupement composé de 28 joueurs retenus pour la compétition.

La Côte d'Ivoire et le Cap-Vert seront les prochains adversaires des coéquipiers de Pierre-Emérick Aubaméyang aux Emirats Arabes Unis. Deux équipes avec un potentiel énorme et reconnu au plan africain au menu des Panthères en vue de la préparation avant la Coupe d'Afrique des Nations. La bande à Patrice Neveu aura fort à faire avec des Ivoiriens non qualifiés pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais qui auront à cœur de remonter sur le toit du continent comme ce fut le cas en 2015 lors de leur sacre. Des Eléphants impressionnants avec un effectif de qualité et des Requins Bleus très affutés, dont la notoriété au plan africain n'est plus à démontrer.

Deux gros matchs pour jauger le niveau réel de cette sélection gabonaise qui a raté la dernière CAN en Egypte en 2019. Une équipe rajeunie et composée aujourd'hui de jeunes éléments pas encore aguerris pour ce type de tournoi, mais qui dispose d'un noyau de joueurs expérimentés à l'instar du capitaine PEA et Bruno Ecuélé-Manga qui joueront leur cinquième Coupe d'Afrique. Pour ces deux rencontres amicales, Patrice Neveu devra énormément travailler avec son groupe sur plusieurs aspects et parfaire un système adapté à cette équipe qui manque cruellement d'identité de jeu.