Gabon: Ogooué-Lolo - Les Affaires sociales auprès des personnes vulnérables

La ministre gabonaise en charge des Affaires sociales , Prisca Koho épouse Nlend a séjourné dans la province de l'Ogooué-Lolo du 20 au 24 novembre dernier. Elle a rencontré les populations de plusieurs localités à savoir Koula-Moutou, Pana, Lebagni, Makoula, Lastoursville et Matsatsa.

Cette tournée rentre dans l'action des missions du ministères des Affaires sociales, celles d'être auprès des populations gabonaises, tant à Libreville, qu'à l'intérieur du pays.

C'est accompagnée de sa délégation ministérielle et des autorités de la province de l'Ogooué-Lolo que Prisca Koho épouse Nlend, ministre gabonaise en charge des Affaires sociales a parcouru certaines localités dans l'optique d'être plus proche des populations . Avec le gouverneur de la province, Jean Bosco Assingabagni, Prisca Koho a été accueillie par les populations de Koula-Moutou, Pana, Lebagni, Makoula, Lastoursville et Matsatsa au bonheur des chefs de village, de cantons, des personnes âgées et des jeunes filles enceintes. Elle y est allée avec des mains pleines.

Les populations de ces différentes localités ont témoigné toute leur reconnaissance à l'égard, non seulement du Chef de l'Etat, mais aussi, au Premier ministre pour leurs actions de politique sociale. De Pana à Matsatsa en passant par la cité de Wongo, les uns et les autres ont reçu des présents des mains de la ministre." Nous sommes heureux que madame la ministre soit venue nous rendre visite ici à Matsatsa. C'est la preuve que nous ne sommes pas oubliés par les autorités. Nous leur remercions beaucoup" témoigne un des bénéficiaires.

Les populations des différentes localités de la province de l'Ogooué-Lolo visitées par la ministre des Affaires sociales ont salué cette initiative à sa juste valeur. Prisca Koho a expliqué aux populations logovéennes que, "les missions des Affaires sociales, c'est d'être plus proches, auprès des populations gabonaises".

D'autres missions se poursuivront dans les différentes localités du Gabon. Les Affaires sociales seront davantage plus proches des personnes vulnérables. Au-delà des présents reçus par des personnes âgées et des femmes enceintes, des doléances ont été soumises pour que la ministre en charge des Affaires sociales soit leur porte parole auprès du Chef de l'Etat et du ministre des Travaux publics pour la route.