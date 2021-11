Togo: Dr Christian Spieker - " Ce qui nous manque au Togo c'est l'ambition pour notre pays "

Presque deux mois (deux mois moins deux jours exactement) après les élections législatives du 26 septembre 2021, le contrat de coalition (Koalitionsvertrag) formé par SPD (les Sociaux-démocrates), FDP (les Libéraux) et die Grünen (les Verts), vient d´être officiellement présenté aux Allemands en conférence de presse ce mercredi 24 novembre 2021.

Cette coalition de trois partis, prend la forme du feu tricolore (rouge-jaune-vert) pour gouverner l´Allemagne pendant les quatre années à venir. Rouge est la couleur du parti des Sociaux-démocrates ; jaune pour les Libéraux et verte pour les Verts. Die Ampel en allemand c´est signalisation ou feu tricolore qui régule la circulation dans les carrefours. C´est pourquoi cette coalition prend le nom de Ampel-Koalition. Rêvons toujours ensemble de ce qui est solide pour le Togo et l´Allemagne est le pays le mieux placé en raison de son efficacité et de nos liens historiques pour nous faire atteindre cet objectif de solidité nationale. Ne ratons pas cette occasion.

Qu´on le veuille ou pas, qu´on l´aime ou pas, l´Allemagne fascine et façonne par son système politique et économique dans tous les domaines. Ce secret de réussite, c´est leur unité et fierté pour Vaterland (Patrie) et pour sa grandeur. Inutile de répéter ici que c´est ce que je veux pour mon pays d´origine, le Togo. J´ai déjà toute ma part et j´en suis fier d´être allemand. C´est pour le Togo que je lutte.

Si la boisson Djama pour sa qualité est vantée aux Togolais pour la commercialisation, allons encore plus loin pour vanter aussi le système politique et économique allemand aux Togolais. Bien sûr, c´est le rôle de l´homme politique de le faire et non du commercial. " Avec le système allemand on est fort et avec Djama on est ensemble ". Rêvons tous grands pour ce pays. On peut transformer ce pays en beauté s´il y a bonne volonté. Il faut souhaiter de bonnes choses pour son pays et c´est ce que je ne cesse de faire. La grandeur d´un pays ne tombe pas du Ciel. C´est l´affaire de ses propres citoyens.

Comment imaginer que les trois partis politiques de sensibilité diamétralement opposée, puissent parvenir à conclure un contrat pour former un gouvernement de coalition ? C´est ça le secret du génie allemand. Ils font passer toujours l´intérêt de l´Allemagne au-dessus des intérêts de leur propre parti.

C´est ce que nous sommes incapables de faire au Togo. Nous n´arrivons jamais au Togo à faire passer les intérêts du pays au-dessus de nos propres intérêts car la haine, l´individualisme et l´égoïsme qui caractérisent le Togolais, nous empêchent d´y arriver. Peut-être c´est dû aussi à la pauvreté des couches sociales. Ces trois caractéristiques, c´est la France qui nous les a transmises par culture.

Au Togo, les gens passent tout leur temps à s´insulter sur les réseaux sociaux et à se dénigrer sans se préoccuper du devenir du pays. Qui gagne dans tout ça ? C´est UNIR et bien sûr aussi Togocom avec ces forfaits Internet que vous achetez et gaspillez pour des futilités et de dénigrement des uns et des autres sur les réseaux sociaux. N´oubliez pas que les Togolais qui sont en Europe, eux, ils ont Internet 24h/24 à bas prix et même avec des prix insignifiants. C´est même gratuit dans les trains et les bus en Europe. C´est toutes ces choses que nous souhaitons pour le Togo. C´est pourquoi nous luttons.

C´est pour la première fois que la coalition est faite par les trois partis en Allemagne. Rêvons aussi pour le Togo. Ce qui nous manque au Togo c´est l´ambition pour notre pays et la volonté de rêver pour lui.

Si ça doit arriver un jour au Togo et je l´espère, UNIR doit changer de comportement et devenir un parti sincère et correct dans les accords qu´il va signer avec un autre parti pour gouverner, sinon il sera renversé par une motion de censure au parlement. Ce que UNIR avait fait avec UFC en 2010 si c´était dans le régime parlementaire, il suffirait que UFC se retire du gouvernement pour que UNIR se trouve minoritaire et ne puisse plus gouverner seul, ce qui pouvait entraîner le renversement du gouvernement et provoquer une autre élection législative afin de dégager une nouvelle majorité au parlement ou coalition avec un nouveau chancelier. Ceux qui ne comprennent pas le régime parlementaire, c´est le moment de comprendre son fonctionnement et ses avantages pour la démocratie au Togo.

UNIR ne respecte jamais les engagements pris, mais en régime parlementaire il sera tenu de les respecter, puisqu´il ne pourra pas gouverner seul. C´est ça le côté positif du régime parlementaire. C´est pourquoi je le veux pour le Togo. C´est aussi un remède contre la dictature. Comment peut-on gouverner avec ce parti UNIR, si jamais un régime parlementaire se mettait en place au Togo ? Dans ces conditions, il va se trouver seul car aucun autre parti politique de l´opposition ne va chercher à faire coalition avec ce parti qui ne peut pas respecter les accords signés dans la coalition pour gouverner.

Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de ce gouvernement de coalition en Allemagne qui se mettra en place, d´ici décembre ? C´est le but même de cet article.

Cet enseignement est à trois niveaux en raison des ministères dont trois des plus importants attribués aux Verts et aux Libéraux et surtout en raison de la personnalité de ceux qui sont les tenants de ces trois portefeuilles importants en Allemagne qui sont : Finances, Economie, Affaires étrangères.

Avant cela, je dois signaler d´abord sans oublier que ce gouvernement comportera 17 ministres. Même c´est trop en Allemagne. C´est souvent entre 14 et 15 ministres. Jamais dans les pays d´Afrique très endettés, on ne verra un gouvernement de 17 membres. C´est toujours dans les 30 à 35 membres du gouvernement en Afrique. Si le poste de Chancelier revient de droit au candidat de SPD dont le choix sera confirmé au Bundestag par les députés le 6 décembre 2021 par un vote sur proposition du Président de la république fédérale d´Allemagne selon la procédure, celui du Vice-chancelier revient au co-président des Verts qui dépassent les Libéraux en nombre de voix lors des élections législatives. Dites-moi, qu´est-ce qui nous empêche de suivre cet exemple pour un avenir rayonnant au Togo ?

Dans ce contrat de coalition, le ministère des Finances revient aux Libéraux. Le tenant de ce ministère, Christian LINDNER va beaucoup donner du fil à tordre à la France pendant les quatre années à venir car sa ligne est toujours dure en équilibre budgétaire, selon laquelle : " on ne peut doit pas dépenser plus qu´on en a ". C´est ça, un vrai Allemand. La Rigueur ! Or, la France, elle, fait toujours le contraire.

Donc, dans les sommets de l´UE à Bruxelles, les débats seront toujours houleux. Ce n´est pas du tout une bonne nouvelle pour la France, la cigale mais pour les Allemands, la fourmi, c´est une bonne nouvelle d´avoir Christian LINDNER comme Ministre des Finances, pour ceux qui connaissent " la fourmi et la cigale " de La Fontaine. La France, la cigale aime s´endetter sur le dos du plus grand contributeur du budget de l´UE qui est l´Allemagne. La France va avoir chaud aux fesses avec Christian LINDNER dans les sommets à Bruxelles. Emmanuel Macron ne va pas retrouver sommeil depuis qu´il aura connu le tenant du Ministère des Finances dans ce gouvernement de coalition.

Le Ministère des affaires étrangères revient aux Verts. La tenante est la jeune femme de 40 ans, Annalena Baerbock. En politique étrangère, elle aussi ne va pas non plus faciliter les choses à Jean-Yves Le Drian car c´est une dure, qui aime la liberté et la justice. En Afrique, les choses vont certainement changer dans la politique de l´Allemagne. Elle va mettre les points sur les i à la France.

Sans doute, ce serait l´Allemagne des années 90 qui va revenir en politique étrangère où les droits de l´Homme et la liberté sont primordiaux en politique étrangère de l´Allemagne au Togo. Elle ne va pas du tout laisser la France faire ce qu´elle veut en Afrique, si jamais il y avait des décisions à prendre ensemble pour coordonner leur politique en Afrique. Je suis très content que ce poste lui revienne. C´est bon pour le Togo.

Par exemple pendant la campagne électorale en septembre 2021 avant les élections législatives, quand on demandait aux candidats à la chancellerie le lieu de leur première visite s´il ou elle gagnait, le candidat de SPD et de CDU ont désigné tous deux, la France. Cette femme, elle a désigné Bruxelles pour rencontrer les présidents de commissions et de parlement européen. Elle s´est moquée même de ses concurrents et a dit avec ironie qu´elle ne voudrait pas aller se promener à Paris. Vous voyez déjà sa position avec la France. C´est un grand espoir pour la démocratie en Afrique et au Togo si cette dame devenait Ministre allemande des affaires étrangères pour les quatre prochaines années à venir.

En Afrique je suis sûr et je l´espère, que cela pourrait apporter aussi un nouveau souffle pour la politique africaine de l´Allemagne. Cette dame va accorder beaucoup d´importance à la démocratie, la justice, la liberté et les droits de l´Homme. Ce serait aussi la chance pour l´opposition togolaise. En tout cas, on y veillera. C´est maintenant ou rien pour le changement au Togo. Elle aura beaucoup d´influence sur la politique étrangère de l´Allemagne au Togo. Les choses vont aller autrement selon mon analyse et pressentiment.

Donc, ce que j´ai à dire aux Togolais, c´est qu´ils croient au changement un jour. Avec cette nouvelle coalition de feu tricolore (Ampel-Koalition) en Allemagne et surtout avec cette dame comme Ministre allemande des affaires étrangères, c´est l´Allemagne des années 90 qui va revenir au Togo.

Elle va faire passer d´abord la démocratie avant les questions économiques et politiques au Togo.

Ce sera fini, cette complaisance de la politique allemande au Togo, ces dernières années. Je compte beaucoup sur elle pour le retour de la politique allemande des années 90, centrée sur la liberté et les droits de l´Homme. Le Togo a trop souffert et continue encore de souffrir de ce régime Gnassingbé qui n´a aucune pitié pour les Togolais.