Maroc: Larache - La Marine Royale avorte une opération de trafic de stupéfiants, deux tonnes de chira saisis

Rabat — Un garde-côtes de la Marine Royale en patrouille maritime au large de Larache a avorté, vendredi matin, une opération de trafic de stupéfiants, apprend-on de source militaire.

Après une course poursuite, le Garde-Côtes a empêché un cormoran de récupérer à partir d'un autre moyen, 47 ballots de stupéfiant, précise-ton de même source.

Cette opération a permis d'arrêter trois délinquants espagnols et un français, et de saisir environ deux tonnes de chira en plus des moyens utilisés, ajoute-on.

Les mis en cause, le matériel et la cargaison saisis ont été ramenés au port de Larache et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d'usage.