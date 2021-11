Cote d'Ivoire: RGPH 2021 - Kaba Nialé annonce une période de ratissage de 9 jours

La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a animé, hier jeudi 25 novembre, un point presse pour faire le bilan de l'opération de Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) 2021 à quelques jours de la fin du processus.

Au cours de ce point-presse, la ministre a fait cas d'une période de " ratissage de 9 jours ". " L'opération de dénombrement va se poursuivre au-delà du 28 novembre pour s'achever le 7 décembre 2021 " a-t-elle annoncé en présence du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, également porte-parole du gouvernement.

Selon elle, le dénombrement a démarré le 8 novembre par la numérotation des bâtiments et logements pour une durée de trois jours. Malheureusement, cette étape a connu une extension, selon Kaba Nialé. Ensuite la phase d'administration du questionnaire qui est en cours, la plus importante du processus selon la ministre, se déroule dans un contexte marqué par des difficultés.

Au nombre de celles-ci, on peut citer, la réticence de certains ménages à se faire recenser notamment dans les quartiers huppés et villages du district, la réticence de certaines communautés étrangères à adhérer à l'opération, les difficultés d'accès à certaines localités, les opérations de déguerpissement en cours dans la ville d'Abidjan, les défections des agents dans certaines régions au début de l'opération, le paiement tardif des primes de transport et de mise en route des agents recenseurs et la mise à disposition à temps des moyens de déplacement des agents recenseurs dans certaines localités.

En termes de bilan donc, elle a souligné qu'à " quelques jours de la fin de l'opération de dénombrement plusieurs ménages n'ont pas encore été visité par les agents recenseurs et des populations entières ne sont toujours pas recensées ". "En effet, le taux moyen d'achèvement du dénombrement qui représente la proportion de la population effectivement recensée par rapport à la population attendue est estimé à 47% à la date du 25 novembre à 11h30mn ", a-t-elle précisé.

Toutefois ce taux pourrait se situer audelà de 50% si on inclut, selon elle, les données collectées par les agents recenseurs dans les villages et campements non couverts par le réseau téléphonique et qui n'ont pas encore été prises en compte. " Je voudrais en appeler à la mobilisation citoyenne de tous ", a-t-elle invité l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire.

Pour le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, il faut poursuivre la sensibilisation pour vaincre toutes les réticences sur le terrain en expliquant aux uns et aux autres l'intérêt de cette opération. Il a réitéré ses assurances quant à la sécurité. Selon lui, les agents et les tablettes sont géolocalisés. Et les difficultés rencontrées qu'il assimile à des situations de terrain qui n'incombent pas à l'homme sont levées au fur et à mesure.

Enfin, répondant à la question du déplacement des agents qui s'est posée avec acuité, Kaba Nialé, a souligné que les simulations faites au début ont été perturbées. Elle soutient qu'il y a eu plus de 3000 demandes de motos. " Pour certaines régions, les moyens ont été trouvées en quantité et aux coûts prévus. Tandis que dans certaines les prix ont été multipliés par quatre. Et même quand les ressources étaient disponibles, on n'avait pas de motos en quantité ", a-telle relevé.