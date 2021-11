Cote d'Ivoire: EXPO Dubaï 2020 - Face aux investisseurs du monde entier, Patrick Achi présente les acquis de la gouvernance Ouattara

Un grand appel du pied aux investisseurs. Comme annoncé, le Premier ministre, Patrick Achi, a pris la parole, hier, au forum économique sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire initié dans le cadre de la journée de la Côte d'Ivoire à l'Expo Dubaï 2020. C'était dans la salle de conférence de l'hôtel Raffles the Palm Dubaï qui, pour l'occasion, était bariolée aux couleurs ivoiriennes.

Devant une foule d'investisseurs venus d'un peu partout, le chef du gouvernement a mis en lumière les acquis de la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du Président Ouattara. " Depuis 2011, le président de la République, SEM. Alassane Ouattara a engagé d'importantes réformes structurelles et sectorielles pour améliorer l'environnement des affaires et faire de la Côte d'Ivoire, avec une célérité saluée par la communauté internationale, cette locomotive africaine lancée à pleine vitesse" a indiqué Patrick Achi.

Il s'agit, selon lui, du nouveau code des investissements; des nouveaux codes minier, pétrolier ou forestier ; de la mise en place du Guichet Unique de formalités des entreprises ou du guichet unique du Commerce extérieur ; d'une justice commerciale efficace ; cadre légal pour les Partenariats Public-Privé etc. "Ce ne sont là que quelques-unes des 85 réformes qui ont permis à la Côte d'Ivoire de devenir l'une des économies les plus dynamiques du continent africain et dans le monde, avec un taux de croissance moyen de 8% sur la période 2012-2019. Le budget de l'État a été multiplié par 3 entre 2011 et 2020 et le volume global des investissements par 7.

En moins de 10 ans, notre richesse/habitant a ainsi doublé, faisant désormais de la Côte d'Ivoire l'un des pays leaders d'Afrique de l'Ouest" a expliqué le chef du gouvernement aux investisseurs. Poursuivant, il a souligné que ces acquis ont permis au Président Ouattara d'élaborer un ambitieux programme. "Notre ambition pour l'avenir est simple, claire et forte. C'est celle de la vision 2030 du président de la République, qui veut faire de la Côte d'Ivoire, une nation à revenu intermédiaire de tranche supérieure d'ici 10 ans ", a ajouté Patrick Achi.

Cette vision repose, à l'en croire, sur quatre objectifs forts de progrès humains à savoir : doubler à nouveau le revenu par habitant en 10 ans et propulser la majeure partie des Ivoiriens dans la classe moyenne ; créer 8 millions d'emplois en plus d'ici 2030, pour insérer notre jeunesse toujours plus nombreuse ; diviser par 2 la pauvreté, en la ramenant à moins de 20% pour changer le destin de millions de familles ; élever l'espérance de vie de 10 ans et la porter à 67 ans.

" Pour atteindre ces objectifs élevés, il n'y a pas d'autre alternative que de mener, de front, deux batailles : d'une part, faire du développement du secteur privé une priorité nationale ; et d'autre part, mener une transformation de la gouvernance et de l'administration, pour en faire l'allié des entreprises et l'acteur d'un service de qualité, dans une vraie démarche d'écoute, de responsabilité et de probité" a précisé le Premier ministre. Au cours des échanges, Patrick Achi a rassuré davantage les investisseurs qui craignent que leur argent ne disparaisse dans les méandres de la corruption. "

L'administration ivoirienne a pris ses nouveaux habits. La Côte d'Ivoire du Président Alassane Ouattara vous attend. Pour se mettre au service du citoyen et surtout du secteur privé. Le secteur privé est évidemment déjà le moteur de l'investissement dans notre pays. Mais il nous faut aller encore plus loin pour atteindre l'objectif de 75% de l'investissement total d'ici 2025, avec un État qui, pour soutenir cette dynamique, doit muter et se poser en stratège, catalyseur et au service du secteur privé" a dit le chef du gouvernement. "

La Côte d'Ivoire du Président Ouattara vous attend " Ensuite, il a réitéré la volonté de la Côte d'Ivoire d'améliorer son positionnement dans les chaines de valeur mondiales tout en renforçant ses industries de transformation.

" En effet, malgré sa position dominante dans la production de plusieurs matières premières au niveau mondial, tels que le cacao et l'anacarde, notre pays ne transforme que faiblement ces produits, ne tirant qu'une faible partie de la valeur ajoutée gigantesque créée par ces filières" a reconnu Patrick Achi.

Toutefois, il a révélé que le gouvernement a élaboré une stratégie d'accélération de la transformation domestique et plus généralement de la montée en puissance d'une industrie nationale, dans une série de secteurs stratégiques, où la Côte d'Ivoire bénéficie d'avantages comparatifs.

Il s'agit, a égrené Patrick Achi, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de l'industrie textile, de l'industrie de la construction et de l'habitat, du light manufacturing, de l'industrie pharmaceutique, des transports, des mines et de l'énergie, de l'économie numérique, du tourisme et des industries culturelles et créatives. Le Premier ministre a longuement insisté sur la détermination du Président Ouattara à transformer son pays et surtout à laisser aux générations futures un meilleur être.

A sa suite, les ministres Sindou Fofana (Tourisme et Loisirs), Souleymane Diarrassouba (Commerce et Industrie), Emmanuel Esmel Essis (Promotion des investissements), Paulin Danho (Promotion du sport et de l'Economie du sport) et Roger Adom (Economie numérique), ont chacun, succinctement, présenté les déclinaisons de " Côte d'Ivoire solidaire" dans leur départements respectifs. " Venez investir en Côte d'Ivoire, nous avons les meilleurs atouts, une grande volonté politique et une administration et un Etat prêt à vous accompagner", ont-ils lancé aux investisseurs présents.

Notons qu'au cours de ce forum économique, réalisé en marge de la journée nationale de la Côte d'Ivoire à Dubaï, le Premier ministre s'est entretenu avec le ministre d'Etat Ahmed Ali Al Sayegh et plusieurs centaines d'investisseurs du secteur privé, basés à Dubaï ou originaires de toute la péninsule arabique d'Asie.