Maroc: Groupe CAM - Les microentrepreneurs de la Fondation ARDI et de l'Association Ismailia primés

Casablanca — Huit projets accompagnés par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) via sa "Fondation ARDI" pour le microcrédit et sa filiale "l'association Ismaïlia", ont été primés lors d'une cérémonie de remise des trophées du Prix National du Micro Entrepreneur, tenue récemment à Fès.

En effet, sur les 31 candidats primés, 8 dont 5 femmes, ont été accompagnés par les filiales du Groupe Crédit Agricole du Maroc dédiées au microcrédit, pour la concrétisation et le développement de leurs projets et ce dans les secteurs de l'aviculture, la cuniculture et des services (couture, électricité, librairie...), indique CAM dans un communiqué.

Organisé par le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS) en partenariat avec la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM), cet évènement vise à encourager et promouvoir les bénéficiaires du microcrédit qui ont réussi à porter et développer des projets générateurs de revenus, ajoute le groupe.

Dans ce cadre, les clients de la "Fondation ARDI" et de "l'Association Ismaïlia" ont remporté les Prix spécial CMS, Prix de la microentreprise jeune, Prix de la microentreprise féminine et Prix d'encouragement.

Ces prix viennent ainsi récompenser les expériences réussies de ces micro entrepreneurs en matière de création de petites entreprises mais aussi couronner les efforts déployés par "ARDI" et "Ismaïlia" pour la promotion de l'entreprenariat, l'encouragement et l'appui aux microentreprises et l'accompagnement de proximité des porteurs de projets.